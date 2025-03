È stato pubblicato nella giornata di oggi il Calendario della Pasqua liturgica 2025 che contiene l’indicazione – da parte ovviamente del Vaticano – di tutti i riti organizzati durante la Settimana Santa in vista della Resurrezione che si celebrerà domenica 20 aprile: un fitto calendario di appuntamenti che negli anni scorsi ha sempre visto la presenza costante di Papa Francesco (ed ovviamente dei suoi predecessori prima del 2013), ma che quest’anno potrebbe venir meno per via delle ancora precarie condizioni di salute del Pontefice; tanto che nel Calendario della Pasqua liturgica 2025 non compare in nessun punto il suo nome, come – invece – avveniva negli anni precedenti.

"Papa Francesco ha rischiato di morire due volte"/ Il professor Sergio Alfieri: "È avvenuto come un miracolo"

Prima di addentrarci nel Calendario della Pasqua liturgica 2025 è interessante partire proprio dalla posizione del Vaticano sulla presenza di Papa Francesco – attualmente in convalescenza a Santa Marta dopo più di un mese di degenza al Policlinico Gemelli di Roma per l’ormai nota polmonite -: l’ufficio stampa della Santa Sede – infatti – ha precisato che si attenderanno gli sviluppi “sulle condizioni di salute del Papa” prima di capire e decidere se – e soprattutto “in che termini” – potrà prendere parte ai “riti della Settimana Santa”.

Madonna di Medjugorje, messaggio oggi 25 Marzo 2025/ "Senza Dio non avete né futuro né vita eterna"

Il Calendario della Pasqua liturgica 2025: tutte le messe e i riti previsti per la Settimana Santa

Al contempo, sempre ad aggiungere un certo velo di mistero attorno alla presenza di Papa Francesco, nel Calendario della Pasqua liturgica 2025 non sono state incluse la consueta Loggia delle Benedizioni della facciata di San Pietro – evento esclusivamente papale – dopo l’Urbi et Orbi pasquale e la lavanda dei piedi dopo la messa in Coena Domini; mentre al contempo nelle cosiddette ‘Cappelle papali’ (i riti che, appunto, prevedono la presenza del Pontefice) non viene riportato il nome di nessun eventuale sostituto, così come resta da capire – seppur si effettivamente prevista nel Calendario della Pasqua liturgica 2025 – se si potrà procedere alla canonizzazione di Carlo Acutis anche in assenza del Santo Padre con un precedente mai visto nella storia della Chiesa.

Papa Francesco come sta: “riabilitazione e terapie come al Gemelli”/ Come sarà la convalescenza in Vaticano

Venendo a noi, di seguito vi lasciamo l’intero Calendario della Pasqua liturgica 2025 con il dettaglio sulle date, sugli orari, sui luoghi e sulle celebrazioni che ci accompagneranno durante la Settimana Santa: