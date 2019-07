Calendario EuroLega 2019-20/ Olimpia Milano, esordio contro il Bayern Monaco!

Calendario EuroLega 2019-20, oggi sono state ufficializzate le date della nuova edizione del massimo campionato di basket tra club europei. L’Italia sarà rappresentata dall’Olimpia Milano, che sogna di prendere il posto del CSKA Mosca nell’albo d’oro: la compagine meneghina ha vinto tre titoli nella sua storia (1965-1966, 1986-1987, 1987-1988) ma non sarà un’impresa semplice. L’esordio per la formazione di Ettore Messina è datato 3 ottobre 2019: la prima gara stagionale è in programma a Monaco di Baviera contro il Bayern. L’Olimpia è poi attesa l’11 ottobre dalla sfida del Forum contro i lituani dello Zalgiris Kaunas, mentre il 25 ottobre ospite sarà il Fenerbahce di Obradovic. Il big match è quello del 21 ottobre: gara casalinga contro il Barcelona, una delle principali candidate alla vittoria finale. Il 22 ottobre sarà il turno dell’Efes, compagine finalista nell’ultima edizione, mentre il 26 dicembre è in programma la trasferta in Russia contro i campioni in carica del CSKA Mosca.

CALENDARIO EUROLEGA 2019-20, LE DATE UFFICIALI

E’ tutto pronto per la 63ª stagione della principale competizione Europea, che presenta una novità molto interessante: l’EuroLega è stata infatti estesa da 16 a 18 squadre, con i tedeschi del Bayern Monaco e i francesi dell’ASVEL Lyon-Villeurbanne che hanno ricevuto una wild-card. La formula resta invece sempre la stessa – Regular season + play-off + Final Four – con la finalissima in programma alla Lanxess Arena di Colonia. Olimpia Milano vuole recitare un ruolo da protagonista in questa stagione e le mosse sul mercato confermano questa tesi: acquistati nel corso delle ultime settimane il re degli assist Sergio Rodriguez, l’ex Zalgiris Kaunas Aaron White e il miglior italiano dello scorso campionato Riccardo Moraschini. Ricordiamo inoltre che a partire dalla prossima edizione ci saranno importanti cambiamenti, con le modifiche al regolamento decise dal Board ECA che incideranno sui parametri di partecipazione: le 18 squadre partecipanti saranno suddivise in 11 club con licenza A, 2Wild Cards pluriennali (ASVEL, Bayern), 2 licenze dall’Eurocup e 3 Wild Cards.

