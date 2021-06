Calendario Europei 2020/ Date, orari, dove vedere le partite in diretta streaming

Ci siamo: oggi comincia la grande avventura e diventa allora importante sapere quale sarà il calendario degli Europei 2020, almeno per quanto riguarda la prima giornata della fase a gironi, che ci terrà compagnia da questa sera, venerdì 11 giugno 2021, fino a martedì 15 giugno. Si tratterà in totale di 12 partite, che faranno scendere in campo per la prima volta le 24 squadre partecipanti a questa edizione itinerante di Euro 2020, slittata al 2021 a causa della pandemia di Coronavirus. Sappiamo tutti benissimo che il calendario Europei 2020 sarà inaugurato questa sera da Turchia Italia, formalmente con i turchi in casa ma allo stadio Olimpico di Roma, dunque con gli azzurri di Roberto Mancini che cominceranno in casa propria questa grande avventura. Da domani poi si comincerà a giocare al ritmo di tre partite al giorno, nelle fasce delle ore 15, 18 e 21, con l’eccezione di martedì 15, quando per completare la giornata si giocheranno “solo” due partite. L’ultima sarà Francia Germania, chiusura di lusso per poi ricominciare mercoledì 16 con la seconda giornata e Italia Svizzera.

CALENDARIO EUROPEI 2020: DOVE VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA STREAMING

Il calendario degli Europei 2020 andrà dunque a comporsi come potrete leggere più sotto nei primi cinque giorni della manifestazione, ma naturalmente per tifosi e appassionati è importante sapere dove e come saranno visibili tutte queste partite in diretta. Ricordiamo allora che le emittenti tv di riferimento saranno Rai e Sky: in chiaro sulla Tv di Stato vedremo sempre almeno una partita al giorno, tra cui sempre quella delle ore 21, ma sabato e domenica saranno ben due perché la Rai trasmetterà anche quella delle ore 15 – tutte su Rai 1. Per avere una copertura totale degli Europei 2020 dovremo però affidarci a Sky, che trasmetterà per i propri abbonati tutte le 51 partite della rassegna continentale. Quanto invece alla diretta streaming, logicamente le modalità saranno le stesse: tutte le partite su Sky Go (servizio su abbonamento), quelle trasmesse dalla Rai saranno inoltre visibili per tutti tramite Rai Play. Che lo spettacolo abbia inizio!

CALENDARIO EUROPEI 2020: DATE, ORARI E TV

Oggi venerdì 11 giugno

Ore 21.00 Turchia Italia (Rai1-Sky)

Sabato 12 giugno

Ore 15.00 Galles Svizzera (Rai1-Sky)

Ore 18.00 Danimarca Finlandia (Sky)

Ore 21.00 Belgio Russia (Rai1-Sky)

Domenica 13 giugno

Ore 15.00 Inghilterra Croazia (Rai1-Sky)

Ore 18.00 Austria Macedonia del Nord (Sky)

Ore 21.00 Olanda Ucraina (Rai1-Sky)

Lunedì 14 giugno

Ore 15.00 Scozia Repubblica Ceca (Sky)

Ore 18.00 Polonia Slovacchia (Sky)

Ore 21.00 Spagna Svezia (Rai1-Sky)

Martedì 15 giugno

Ore 18.00 Ungheria Portogallo (Sky)

Ore 21.00 Francia Germania (Rai1-Sky)

