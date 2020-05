Calendario Formula 1 2020/ Ecco la bozza delle date: Monza il 6 settembre

Pubblicità

Si lavora nel mondo della Formula 1 per mettere su carta il prima possibile un nuovo calendario per la stagione 2020, interrotta ancor prima di cominciare per l’esplodere dell’emergenza coronavirus. E secondo il magazine britannico Autosport, pare che in tal senso Fia e Liberty Mediano abbiano fatto grandi passi avanti, riuscendo già a delirare una bozza di quello che sarà il programma 2020 della F1, che pure pare comprendere ben 19 Gran Premi. Un progetto certo ambizioso quello della dirigenza della formula 1, dove pure si prevede sul finire della stagione pure di sbarcare oltre oceano, nella speranza ovviamente che nel frattempo la situazione globale si normalizza il più possibile dopo l’esplosione della pandemia da covid 19. Va chiaramente ribadito che per il momento queste solo solo indiscrezioni e che pure in caso di conferma, il nuovo calendario della Formula 1 per il 2020 sarà passabile per modifiche, rinvii e nuove cancellazioni, a seconda degli sviluppi della pandemia e dalla disponibilità di tracciati e paesi a organizzare eventi di livello mondiale come sono i Gran Premi.

CALENDARIO 2020 DELLA F1: A SETTEMBRE A MONZA

Ma fatte le dovute premesse, andiamo a vedere come si potrebbe comporre questa bozza del nuovo calendario della Formula 1 per la stagione 2020. A conferma delle ultime indiscrezioni sorte in merito, ecco che il via alla stagione, dovrebbe occorre già il primo fine settimana di luglio in Austria: a Zeltweg-Spielberg sono attese due gare di fila, il 3-5 e il 10-12 luglio. Da qui i team del mondiale volerebbero a Silverstone, per disputare altre due GP in Gran Bretagna, tra luglio e i primi di agosto: da qui di fila e praticamente con solo una settimana di sosta il circuito di sposterà in Ungheria, Spagna e Belgio, per fare tappa il 4-6 settembre in Italia con il Gp di Monza, che con tutta probabilità (come pure le corse precedenti) si svolgerà a porte chiuse. Dal Bel Paese è intenzione di FIA e Liberty Media spostarsi oltre i confini europei: l’intenzione è di recuperare le prove in Azerbaijan, Russia. Cina, Giappone, Stati Uniti e Messico. Nel nuovo calendario della F1 poi si correrà anche a novembre-dicembre: qui sono attesi i Gp del Brasile, Vietnam, due in Bahrein e il gran finale ad Abu Dhabi, l’11-13 dicembre 2020. Un progetto certo molto ambizioso dunque: staremo a vedere.



