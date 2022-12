Calendario Formula 1 2023/ Definite le sei Sprint Race: ecco quando e dove saranno

Il calendario Formula 1 2023 era già stato diffuso tempo fa, attirandosi fra l’altro numerose critiche per i viaggi tra un Gran Premio all’altro che non erano stati organizzati in maniera “eco-sostenibile”, ma c’era ancora un dettaglio importante da definire, cioè dove sarebbero state collocate le sei Sprint Race, per le quali si sapeva appunto solamente che sarebbero raddoppiate, passando dalle tre del 2022, tenute ad Imola ad aprile, a Zeltweg nel mese di luglio ed infine ad Interlagos a novembre.

Adesso la FIA ha preso la sua decisione, sappiamo dunque che le Sprint Race nel calendario Formula 1 2023 avranno luogo al GP Azerbaijan a Baku sabato 29 Aprile, al GP Austria sul Red Bull Ring sabato 1° Luglio, al GP Belgio a Spa-Francorchamps sabato 29 Luglio, al GP Qatar di Losail sabato 7 Ottobre, al GP Usa sul Circuit of The Americas di Austin sabato 21 Ottobre, infine al GP Brasile ad Interlagos sabato 4 Novembre.

CALENDARIO FORMULA 1 2023: DEFINITE LE SEI SPRINT RACE

Dunque, nel calendario Formula 1 2023 le sei Sprint Race vedranno le conferme di Zeltweg e Interlagos e quattro aggiunte, fra le quali spicca Spa Francorchamps per un GP “rivoluzionario” in Belgio, dal momento che già era stato anticipato da dopo a prima della sosta estiva. Esce invece dal giro delle Sprint Race nel calendario Formula 1 l’Italia, che nel 2021 ne aveva ospitata una a Monza e nel 2022 invece ad Imola. Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, ha dichiarato: “Dopo la forte collaborazione tra FIA e FOM e l’approvazione del World Motor Sport Council, siamo lieti di rivelare i sei eventi per gli Sprint per la stagione 2023. Sarà una stagione eccitante con un calendario gare favoloso”.

Ha approfondito maggiormente la questione Stefano Domenicali, Presidente & CEO della Formula 1: “Abbiamo assistito a una reazione estremamente positiva agli eventi F1 Sprint durante i primi due anni della sua corsa, e non vediamo l’ora di portare ancora più azione ai fan con sei eventi il prossimo anno, inclusa la nostra prima Sprint Race di F1 negli Stati Uniti ad Austin”. Nelle parole di Domenicali è chiaro anche il motivo per cui hanno fatto la comparsa nel calendario Formula 1 le Sprint Race: “L’introduzione della F1 Sprint Race ha creato un weekend di gara che prevede tre giorni di grande competizione ed offre più intrattenimento ai fan di questo sport, nonché valore aggiunto per i principali protagonisti tra cui team, emittenti, partner e sedi ospitanti”.











