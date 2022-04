Calendario Inter e Milan/ Le prossime partite: lotta Scudetto si decide in 4 turni

Il calendario delle partite di Inter e Milan sarà decisivo per le sorti della corsa allo Scudetto: chi avrà il più semplice? Il campionato di Serie A terminerà tra quattro turni, ma ancora non ci sono certezze in merito alla squadra che otterrà il titolo. È sostanzialmente corsa a due tra le milanesi, anche se matematicamente Napoli e Juventus non sono ancora escluse.

La classifica al momento vede in vetta la squadra di Stefano Pioli, a +2 sui nerazzurri (che hanno mancato il sorpasso in occasione del recupero perso contro il Bologna). Più staccati, a -7 dalla capolista, ci sono i partenopei, così come i bianconeri che hanno un punto in meno. A giocarsela fino alla fine, salvo sorprese, saranno dunque Milan e Inter. È difficile dire adesso chi avrà la meglio, ma qualche indizio potrebbe arrivare dal calendario dei prossimi turni di Serie A.

Calendario Inter e Milan: chi ha quello più semplice?

Il calendario di Serie A mette Inter e Milan di fronte a partite in cui non è possibile sbagliare. Un errore rischia infatti di compromettere per sempre la corsa allo Scudetto. La squadra di Stefano Pioli, sulla carta, è quella che sembrerebbe avere gli impegni più difficili. Dovrà affrontare infatti la Fiorentina e l’Atalanta (che lottano per l’Europa) in casa e il Verona e il Sassuolo in trasferta. C’è da dire però che i rossoneri in questa stagione hanno commesso più errori con le “piccole” che con gli avversari dalle grandi ambizioni.

Per quanto riguarda la squadra di Simone Inzaghi, invece, le partite sono almeno teoricamente piuttosto abbordabili. I nerazzurri dovranno scontrarsi in trasferta con Udinese e Cagliari ed in casa con Empoli e Sampdoria. I rossoblù e i blucerchiati lottano per la salvezza, per cui in base a come andranno i prossimi turni potrebbero essere intenzionati a conquistare punti.











