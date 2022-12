Calendario Mondiali Qatar 2022/ Programma e orari: le partite di oggi, 1 dicembre

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: CROAZIA BELGIO!

Oggi giovedì 1 dicembre il calendario dei Mondiali Qatar 2022 ci proporrà altre quattro partite per la terza e ultima giornata della fase a gironi, termineranno quindi altri due gruppi secondo lo schema che prevede la contemporaneità all’interno di ogni singolo girone per questo decisivo turno che stabilirà chi andrà avanti e chi dovrà fermarsi qui. Il ritmo è quello ormai consueto delle quattro partite al giorno, quindi si comincerà già alle ore 16.00 italiane, quando il calendario dei Mondiali Qatar 2022 ci proporrà le due partite per il girone F, a cominciare da Canada Marocco presso lo stadio Al Thumana della capitale Doha con gli africani evidentemente favoriti dopo la bellissima vittoria contro il Belgio, l’occasione è d’oro per loro se si pensa che invece il Canada è già eliminato.

Protagonisti oggi del calendario dei Mondiali Qatar 2022 saranno evidentemente i gironi E e F, sempre alle ore 16.00 italiane ecco che l’appuntamento sarà anche con Croazia Belgio per il gruppo F, che si svolgerà presso lo stadio Ahmad bin Ali di Al Rayyan e sarà il big-match tra due Nazionali di spicco ma che di fatto si giocano una sorta di spareggio, perché quasi certamente una delle due andrà a casa, con il Belgio che rischia di più essendo un punto dietro.

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: LE PARTITE DI OGGI

Gli altri due appuntamenti odierni nel calendario dei Mondiali Qatar 2022 saranno quelli alle ore 20.00 italiane, quando presso lo Stadio Al Bayt di Al Khor, avrà luogo Costa Rica Germania, la partita del girone E che chiama i tedeschi alla vittoria, perché solo questa è la possibilità per la Germania di passare il turno in un gruppo che finora ci ha riservato colpi di scena di ogni genere, anche se il pareggio contro la Spagna ha dimostrato che naturalmente i quattro volte campioni del Mondo hanno le capacità per andare avanti nel torneo.

Il calendario dei Mondiali Qatar 2022 ci proporrà anche un altro un appuntamento nel girone E: si giocherà infatti, sempre alle ore 20.00 italiane, Giappone Spagna presso lo Stadio Internazionale Khalifa di Al Rayyan, per i nipponici un grosso rischio perché perdendo contro la Costa Rica si sono complicati parecchio la vita, ma anche la Spagna ha la necessità di fare almeno un pareggio per non rischiare una beffa di portata storica. In ogni caso speriamo che chiuda in bellezza il giorno ai Mondiali Qatar 2022…

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022, PROGRAMMA E ORARI OGGI 1 DICEMBRE

Ore 16.00 Canada Marocco (girone F)

Ore 16.00 Croazia Belgio (girone F)

Ore 20.00 Costa Rica Germania (girone E)

Ore 20.00 Giappone Spagna (girone E)











