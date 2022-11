Calendario Mondiali Qatar 2022/ Programma e orari: le partite di oggi, 22 novembre

Il calendario dei Mondiali Qatar 2022 cosa ci riserverà oggi, martedì 22 novembre? La domanda è legittima e la risposta è che sarà un giorno all’insegna del grande calcio da mattina a sera, perché per la prima volta saranno ben quattro le partite della fase a gironi, spalmate su altrettante fasce orarie. Poche chiacchiere allora, diciamo subito che alle ore 11.00 italiane (saranno le 13 in Qatar) avremo Argentina Arabia Saudita per aprire il cammino del girone C presso lo Stadio Iconico di Losail. Naturalmente l’Argentina detentrice della Coppa America è la grande favorita, ogni risultato diverso da un successo dei sudamericani sarebbe francamente clamoroso in questa partita del mattino.

Il secondo appuntamento del giorno con il calendario dei Mondiali Qatar 2022 sarà invece alle ore 14.00 italiane con Danimarca Tunisia, che si disputerà presso lo Stadio Education City di Al Rayyan come prima partita del girone D. Qui i riflettori saranno puntati soprattutto sulla Nazionale danese che di recente ha saputo ottenere risultati eccellenti, ci si aspetta quindi che la Danimarca inizi l’avventura ai Mondiali con il piede giusto mentre l’onere di cercare di ribaltare i pronostici spetterà naturalmente alla Tunisia.

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: LE PARTITE DI OGGI

Terzo appuntamento odierno nel calendario dei Mondiali Qatar 2022 sarà quello alle ore 17.00 italiane, quando presso lo Stadio 974 della capitale Doha avrà luogo Messico Polonia, la partita che completerà la prima giornata del girone C con le due Nazionali che sulla carta si contendono il fondamentale secondo posto. Dando per ragionevolmente certo che l’Argentina si qualifichi e che l’Arabia Saudita abbia poche speranze, ecco che il risultato del match del pomeriggio potrebbe già indicare in modo chiaro quale sarà il destino di Messico e Polonia in questi Mondiali Qatar 2022.

In prima serata, infine, il calendario dei Mondiali Qatar 2022 ci proporrà l’appuntamento che chiuderà la prima giornata del girone D: si giocherà infatti alle ore 20.00 italiane Francia Australia presso lo Stadio Al-Janoub di Al Wakrah, un incrocio che si era già verificato quattro anni fa nel torneo che poi terminò con il secondo trionfo iridato dei Bleus. La Francia è logicamente favorita anche per la vittoria della partita, noi speriamo che le emozioni siano tante per chiudere in bellezza un martedì tutto in compagnia dei Mondiali Qatar 2022…

