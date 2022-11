Calendario Mondiali Qatar 2022/ Programma e orari: le partite di oggi, 23 novembre

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: OGGI VIA CON LA CROAZIA!

Il calendario dei Mondiali Qatar 2022 ci proietta verso le partite di mercoledì 23 novembre: il quadro è chiaro e ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Rispetto alle precedenti edizioni, questa fase a gironi di Coppa del Mondo avrà tre giorni in meno per arrivare alla sua conclusione e allora, con la sola eccezione delle prime due giornate – quelle che abbiamo vissuto domenica e lunedì – saranno quattro i match che ci faranno compagnia giorno per giorno. Anche oggi: la prima partita nel calendario dei Mondiali Qatar 2022 sarà infatti alle ore 11:00, specificando che gli orari indicati sono quelli di casa nostra.

Marocco Croazia si giocherà per il gruppo F presso lo stadio Al Bayt di Al Khor: si torna dunque nell’impianto della cerimonia di apertura e della partita inaugurale, questo match mette in campo i vice campioni in carica che per migliorarsi dovranno necessariamente sollevare il trofeo (e sarà un’impresa complicatissima) ma già oggi rischiano qualcosa, perché il Marocco (alla seconda partecipazione consecutiva) si è presentato in Qatar con una rosa nella quale spiccano alcune individualità di grande talento, bisognerà capire se il gruppo sarà in grado di competere ai massimi livelli.

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: LE PARTITE DI OGGI

Proseguendo nell’analisi del calendario dei Mondiali Qatar 2022, la partita delle ore 14:00 di mercoledì 23 novembre sarà Germania Giappone, allo stadio Internazionale Khalifa di Al Rayyan: qui entriamo nel gruppo E che è particolarmente stuzzicante, perché la qualificazione agli ottavi sulla carta non è in discussione ma certamente la presenza congiunta dei tedeschi e della Spagna fa sì che la corsa al primo posto sia bellissima. A proposito: Spagna Costa Rica sarà il match delle ore 17:00, in questo caso allo stadio Al Thumama di Doha, nella capitale del Qatar.

Germania e Roja sono due nazionali in ricostruzione: a oggi sembra che la Spagna, e non solo per la semifinale giocata agli Europei dello scorso anno, sia più avanti nel progetto ma chiaramente ogni torneo può anche fare storia a sé, e poi tanto dipenderà anche dalle avversarie che si incroceranno lungo il percorso. A chiudere il calendario dei Mondiali Qatar 2022 sarà, alle ore 20:00, Belgio Canada ancora ad Al Rayyan, ma allo stadio Ahmed Bin Ali: i Diavoli Rossi sono all’ultima chiamata con una generazione d’oro che nel frattempo ha perso smalto, le foglie d’acero invece tornano alla fase finale dopo 36 anni. Staremo a vedere…

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: PROGRAMMA E ORARI OGGI 23 NOVEMBRE

Ore 11:00 Marocco Croazia (girone F)

Ore 14:00 Germania Giappone (girone E)

Ore 17:00 Spagna Costa Rica (girone E)

Ore 20:00 Belgio Canada (girone F)











