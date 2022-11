Calendario Mondiali Qatar 2022/ Programma e orari: le partite di oggi, 24 novembre

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: SI PARTE CON LA SVIZZERA

Guardando il calendario dei Mondiali Qatar 2022 di oggi, giovedì 24 novembre, scopriamo subito che con le quattro partite dei gironi G e H si conclude la prima giornata di questa fase: tra poche ore avremo vissuto l’esordio di tutte le 32 nazionali coinvolte nella Coppa del Mondo. Il calendario dei Mondiali Qatar 2022 è quello dei giorni scorsi: le gare sono state accorpate per accorciare la fase a gironi, che durerà tre giorni in meno rispetto alle precedenti edizioni. Dunque anche oggi avremo una prima partita alle ore 11:00 (italiane) e si tratterà di Svizzera Camerun, che inaugura il programma del gruppo G.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: Belgio di msiura

Naturalmente i rossocrociati sono la nazionale che ha costretto l’Italia ad un playoff poi clamorosamente fallito contro la Macedonia del Nord; farà venire nostalgia, rabbia e qualcosa di altro vedere in campo la nazionale di Murat Yakin, che certamente nel suo girone ha tutte le possibilità di giocarsi la qualificazione agli ottavi (eventualmente con la Serbia) ricordando che agli Europei dello scorso anno la Svizzera aveva incredibilmente eliminato la Francia ai rigori, con l’errore decisivo di Kylian Mbappé, e si era così spinta fino ai quarti. Le imprese agli elvetici non mancano, è una squadra tignosa e che può fare male a tutti.

Diretta/ Belgio Canada (risultato finale 1-0): vittoria sofferta per i Diavoli rossi

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo a scorrere il calendario dei Mondiali Qatar 2022 per giovedì 24 novembre, parlando delle altre partite: con quella delle ore 14:00 si apre il gruppo H, Uruguay Corea del Sud non è una novità in Coppa del Mondo ed è un match interessante. La Celeste è una delle due grandi favorite per andare agli ottavi, ma quattro anni fa gli asiatici (forse in calo, ma mai da sottovalutare) avevano battuto la Germania in una partita che i tedeschi avrebbero dovuto vincere a ogni costo. Alle ore 17:00 ecco Portogallo Ghana: i lusitani possono provare ad arrivare in fondo ma dovranno essere bravi a fare quadrato (sempre che lo vogliano) ed escludere dalle chiacchiere e dalla mente l’intervista di Cristiano Ronaldo.

Nadia Nadim abbandona diretta tv dei Mondiali/ Mamma conduttrice è morta in incidente

Il Ghana invece non sembra più avere quella qualità e quella competitività che, per esempio, nel 2010 gli aveva permesso di arrivare a un soffio da una storica semifinale. Chiude il programma, nel calendario dei Mondiali 2022 Qatar, Brasile Serbia alle ore 20:00, e questa nel gruppo G è una partita potenzialmente bellissima, perché i verdeoro sono i favoriti naturali per vincere la Coppa del Mondo mentre i balcanici sono una nazionale fortissima nelle sue individualità e che sta crescendo come gruppo, anche se troppo spesso ha mancato i grandi appuntamenti.

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: PROGRAMMA E ORARI OGGI 24 NOVEMBRE

Ore 11:00 Svizzera Camerun (gruppo G)

Ore 14:00 Uruguay Corea del Sud (gruppo H)

Ore 17:00 Portogallo Ghana (gruppo H)

Ore 20:00 Brasile Serbia (gruppo H)











© RIPRODUZIONE RISERVATA