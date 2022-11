Calendario Mondiali Qatar 2022/ Programma e orari: le partite di oggi, 25 novembre

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: IN CAMPO L’INGHILTERRA!

Oggi venerdì 25 novembre sarà un giorno importante nel calendario dei Mondiali Qatar 2022, perché ieri è terminata la prima giornata della fase a gironi e quindi nelle prossime ore si comincia con la seconda, dunque per la prima volta rivedremo in campo formazioni che hanno già giocato in questi Mondiali Qatar 2022 che ormai sono entrati definitivamente nel vivo. Il ritmo è quello ormai consueto delle quattro partite al giorno, quindi si comincerà già alle ore 11.00 italiane, quando il calendario dei Mondiali Qatar 2022 ci proporrà per il girone B la partita Galles Iran presso lo stadio Ahmad bin Ali di Al Rayyan con gli europei nei panni dei favoriti dopo il pareggio contro gli Stati Uniti, mentre l’Iran dovrà reagire dopo i sei gol incassati contro l’Inghilterra.

Protagonisti oggi del calendario dei Mondiali Qatar 2022 saranno evidentemente i gironi A e B, quindi alle ore 14.00 italiane ecco che l’appuntamento sarà con Qatar Senegal per il gruppo A, che si svolgerà presso lo stadio Al Thumama della capitale Doha e potrebbe già avere il sapore dell’ultima spiaggia tra due formazioni che hanno perso al debutto e di conseguenza non potranno permettersi un altro scivolone. Il Senegal comunque dovrebbe essere favorito in base ai valori tecnici delle due rose, staremo a vedere se il Qatar riuscirà a mettere sul piatto il fattore campo, con tutto ciò che questo ha spesso comportato ai Mondiali nella storia…

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: LE PARTITE DI OGGI

Terzo appuntamento odierno nel calendario dei Mondiali Qatar 2022 sarà quello alle ore 17.00 italiane, quando presso lo Stadio Internazionale Khalifa di Al Rayyan avrà luogo Olanda Ecuador, la partita che completerà la seconda giornata del girone A con le due Nazionali che guidano il raggruppamento a punteggio pieno: la favorita dovrebbe essere l’Olanda, che però ha fatto molta fatica per piegare il Senegal. L’Ecuador ci è piaciuto di più, ma naturalmente bisogna anche fare la tara al fatto che nel match inaugurale l’avversario dei sudamericani era il Qatar, mentre oggi la musica dovrebbe essere ben diversa…

In prima serata, il calendario dei Mondiali Qatar 2022 ci proporrà ancora un appuntamento, che servirà per chiudere la seconda giornata del girone B: si giocherà infatti alle ore 20.00 italiane Inghilterra Usa presso lo Stadio Al Bayt di Al Khor, un incrocio tutto anglosassone che naturalmente dopo il meraviglioso debutto vedrà come grande favorita l’Inghilterra, che ha l’occasione per chiudere i conti della qualificazione con una giornata d’anticipo, mentre gli Stati Uniti cercheranno il risultato che faccia saltare il banco. In ogni caso speriamo che chiuda in bellezza il giorno ai Mondiali Qatar 2022…

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022, PROGRAMMA E ORARI OGGI 25 NOVEMBRE

Ore 11.00 Galles Iran (girone B)

Ore 14.00 Qatar Senegal (girone A)

Ore 17.00 Olanda Ecuador (girone A)

Ore 20.00 Inghilterra Usa (girone B)











