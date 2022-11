Calendario Mondiali Qatar 2022/ Programma e orari: le partite di oggi, 26 novembre

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: OGGI IN CAMPO FRANCIA E ARGENTINA!

Oggi sabato 26 novembre il calendario dei Mondiali Qatar 2022 ci proporrà, secondo lo schema ormai consueto, altre quattro partite per la seconda giornata della fase a gironi e quindi nelle prossime ore rivedremo in campo formazioni che hanno già giocato in questi Mondiali Qatar 2022 e che a volte potrebbero essere già davanti a un bivio fondamentale (vedi ad esempio l’Argentina). Il ritmo è quello ormai consueto delle quattro partite al giorno, quindi si comincerà già alle ore 11.00 italiane, quando il calendario dei Mondiali Qatar 2022 ci proporrà per il girone D la partita Tunisia Australia presso lo stadio Al-Janoub di Al Wakrah con gli africani forse favoriti dopo il buon pareggio contro la Danimarca, ma sicuramente per entrambe è una partita da vincere se vorranno sognare in grande.

Protagonisti oggi del calendario dei Mondiali Qatar 2022 saranno evidentemente i gironi C e D, quindi alle ore 14.00 italiane ecco che l’appuntamento sarà con Polonia Arabia Saudita per il gruppo C, che si svolgerà presso lo stadio Education City di Al Rayyan e vedrà tornare in campo i sauditi, protagonisti nella prima giornata di un colpo sensazionale grazie alla vittoria in rimonta contro l’Argentina. La qualificazione tuttavia è ancora tutta da conquistare e la Polonia, dopo il pareggio contro il Messico, vorrà la vittoria per superare i rivali…

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: LE PARTITE DI OGGI

Terzo appuntamento odierno nel calendario dei Mondiali Qatar 2022 sarà quello alle ore 17.00 italiane, quando presso lo Stadio 974 della capitale Doha avrà luogo il big-match Francia Danimarca, la partita che completerà la seconda giornata del girone D con le due Nazionali di maggiore spessore, anche se i danesi si sono complicati la vita pareggiando contro la Tunisia e ora potrebbero essere in difficoltà, mentre la Francia campione in carica cercherà il bis della travolgente vittoria all’esordio contro l’Australia.

In prima serata, il calendario dei Mondiali Qatar 2022 ci proporrà ancora un appuntamento, che servirà per chiudere la seconda giornata del girone C: si giocherà infatti alle ore 20.00 italiane Argentina Messico presso lo Stadio Iconico di Losail, un incrocio tutto latinoamericano che sarà delicatissimo per l’Albiceleste, che si è messa nei guai perdendo contro l’Arabia Saudita e ora deve vincere, anche se il Messico non sarà facile da superare e si giocherà a sua volta una buona fetta delle speranze di qualificazione. In ogni caso speriamo che chiuda in bellezza il giorno ai Mondiali Qatar 2022…

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022, PROGRAMMA E ORARI OGGI 26 NOVEMBRE

Ore 11.00 Tunisia Australia (girone D)

Ore 14.00 Polonia Arabia Saudita (girone C)

Ore 17.00 Francia Danimarca (girone D)

Ore 20.00 Argentina Messico (girone C)











