Calendario Mondiali Qatar 2022/ Programma e orari: le partite di oggi, 27 novembre

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: GERMANIA SPAGNA!

Oggi domenica 27 novembre il calendario dei Mondiali Qatar 2022 ci proporrà altre quattro partite per la seconda giornata della fase a gironi, secondo lo schema ormai consueto, naturalmente (come già da venerdì) nelle prossime ore rivedremo in campo formazioni che hanno già giocato in questi Mondiali Qatar 2022 e che a volte potrebbero essere già davanti a un bivio fondamentale (vedi ad esempio la Germania). Il ritmo è quello ormai consueto delle quattro partite al giorno, quindi si comincerà già alle ore 11.00 italiane, quando il calendario dei Mondiali Qatar 2022 ci proporrà per il girone E la partita Giappone Costa Rica presso lo stadio Ahmad bin Ali di Al Rayyan con gli asiatici evidentemente favoriti dopo la clamorosa vittoria contro la Germania, per il Giappone è l’occasione d’oro per avvicinarsi e forse raggiungere già gli ottavi.

Protagonisti oggi del calendario dei Mondiali Qatar 2022 saranno evidentemente i gironi E e F, quindi alle ore 14.00 italiane ecco che l’appuntamento sarà con Belgio Marocco per il gruppo F, che si svolgerà presso lo stadio Al Thumana della capitale Doha e vedrà tornare in campo i Diavoli Rossi, che nella prima giornata hanno vinto ma non hanno convinto e quindi siamo curiosi di scoprire se il Belgio saprà fare di meglio, però attenzione a un Marocco che si giocherà moltissimo oggi pomeriggio…

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: LE PARTITE DI OGGI

Terzo appuntamento odierno nel calendario dei Mondiali Qatar 2022 sarà quello alle ore 17.00 italiane, quando presso lo Stadio Internazionale Khalifa di Al Rayyan avrà luogo Croazia Canada, la partita che completerà la seconda giornata del girone F con le due Nazionali forse in maggiore difficoltà, perché gli europei dopo il pareggio contro il Marocco sono chiamati a vincere, ma i nordamericani vorranno rifarsi della beffa subita contro il Belgio anche a causa delle decisioni arbitrali.

In prima serata, il calendario dei Mondiali Qatar 2022 ci proporrà ancora un appuntamento, che servirà per chiudere la seconda giornata del girone E: si giocherà infatti alle ore 20.00 italiane Spagna Germania, il big-match che tutti attendiamo presso lo Stadio Al Bayt di Al Khor, un incrocio tutto europeo tra big che hanno vissuto esordi opposti, perché la Spagna vuole confermarsi dopo il 7-0 al Costa Rica mentre la Germania deve vincere, perché altrimenti rischia di essere eliminata già stasera. In ogni caso speriamo che chiuda in bellezza il giorno ai Mondiali Qatar 2022…

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022, PROGRAMMA E ORARI OGGI 27 NOVEMBRE

Ore 11.00 Giappone Costa Rica (girone E)

Ore 14.00 Belgio Marocco (girone F)

Ore 17.00 Croazia Canada (girone F)

Ore 20.00 Spagna Germania (girone E)











