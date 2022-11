Calendario Mondiali Qatar 2022/ Programma e orari: le partite di oggi, 28 novembre

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: SI INIZIA CON CAMERUN SERBIA!

Oggi lunedì 28 novembre il calendario dei Mondiali Qatar 2022 ci proporrà altre quattro partite per completare la seconda giornata della fase a gironi, secondo lo schema orario ormai consueto, dunque i Mondiali Qatar 2022 arriveranno già a metà del cammino in termini di partite giocate e soprattutto saremo a due terzi dei gironi, con indicazioni quindi molto chiare. Il ritmo è quello ormai consueto delle quattro partite al giorno, quindi si comincerà già alle ore 11.00 italiane, quando il calendario dei Mondiali Qatar 2022 ci proporrà per il girone G la partita Camerun Serbia presso lo stadio Al Janoub di Al Wakrah, sfida dal sapore dell’ultima spiaggia tra due squadre entrambe sconfitte all’esordio e che quindi devono vincere.

Protagonisti oggi del calendario dei Mondiali Qatar 2022 saranno evidentemente i gironi G e H, quindi alle ore 14.00 italiane ecco che l’appuntamento sarà con Corea del Sud Ghana per il gruppo H, che si svolgerà presso lo stadio Education City di Al Rayyan e sarà uno snodo fondamentale sia per gli asiatici sia per gli africani, perché chi dovesse perdere sarebbe di fatto fuori dai Mondiali, mentre il pareggio forse servirebbe più alla Corea, che ha già un punto con il pareggio contro l’Uruguay.

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: LE PARTITE DI OGGI

Terzo appuntamento e primo big-match odierno nel calendario dei Mondiali Qatar 2022 sarà quello alle ore 17.00 italiane, quando presso lo Stadio 974 della capitale Doha avrà luogo Brasile Svizzera, la partita che completerà la seconda giornata del girone G con le due Nazionali che sono appaiate al primo posto avendo vinto al debutto, c’è grande curiosità soprattutto per i verdeoro, che hanno fatto benissimo contro la Serbia e potrebbero chiudere la pratica per la qualificazione.

In prima serata, il calendario dei Mondiali Qatar 2022 ci proporrà ancora un appuntamento, che servirà per chiudere la seconda giornata del girone H: si giocherà infatti alle ore 20.00 italiane Portogallo Uruguay, il big-match che è in programma presso lo Stadio Iconico di Losail, un incrocio tra due Nazionali di altissimo livello ma con il Portogallo di CR7 in una posizione migliore dopo il successo contro il Ghana, mentre la Celeste rischia di più. In ogni caso speriamo che chiuda in bellezza il giorno ai Mondiali Qatar 2022…

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022, PROGRAMMA E ORARI OGGI 28 NOVEMBRE

Ore 11.00 Camerun Serbia (girone G)

Ore 14.00 Corea del Sud Ghana (girone H)

Ore 17.00 Brasile Svizzera (girone G)

Ore 20.00 Portogallo Uruguay (girone H)











