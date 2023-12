Calendario Ponti 2024: quando andare in ferie/ Ecco le date da segnare in rosso per le vacanze

Calendario Ponti 2024: festività e vacanze, andrà meglio del 2023?

Il 2024 sarà un anno ricco di festività, con giornate di vacanze e possibilità di ottimizzare i giorni di ferie. Il calendario Ponti 2024 offre diverse opportunità: nonostante la coincidenza di tre giorni festivi con il fine settimana (Epifania, 2 giugno e 8 dicembre), si potrà contare su due fine settimana prolungati e numerose occasioni di ponte sia nel corso della primavera che per il periodo di Ferragosto. Ciò che sarà importante è fissare strategicamente le ferie a disposizione.

Archiviato quello del 2023, andiamo ad analizzare il nuovo calendario ponti 2024, si parte con il piede giusto: l’1 gennaio è un lunedì. Tra le festività non lavorative troviamo l’Epifania 2024, che cade di sabato 6 gennaio, seguita poi dalla domenica non lavorativa. Carnevale cade di martedì 13 febbraio 2024, mentre Pasqua e Pasquetta di domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile. Poi spazio a Festa di Liberazione giovedì 25 aprile (4 giorni), Festa dei lavoratori mercoledì 1 maggio (5 giorni), Festa della Repubblica domenica 2 giugno (1 giorno), San Pietro e Paolo – Roma – sabato 29 giugno (2 giorni), l’estate si chiude con Ferragosto giovedì 15 agosto (4 giorni). Passiamo direttamente all’inverno con Tutti i Santi venerdì 1 novembre (3 giorni), Immacolata Concezione domenica 8 dicembre (1 giorno), Chiudiamo con Natale e Santo Stefano, rispettivamente mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre, per un totale di 5 giorni.

Calendario Ponti 2024: quando sono le ferie

Meno ponti strategici nel calendario del 2024, ma fate attenzione alla primavera, stagione ideale per prendersi una bella pausa da lavoro e/o scuola. Con appena cinque giorni di ferie, infatti, potrete godervi quasi un mese di vacanza: tra il 25 aprile e l’1 maggio, con tre giorni di ferie potrete godervi 7 giorni di vacanza. Con cinque giorni di ferie, invece, includendo il 2 e il 3 maggio, avrete la possibilità di accumulare 11 giorni di vacanza. Attenzione anche al periodo natalizio, altro periodo molto fertile per chi vuole progettare delle vacanze. Natale e Santo Stefano saranno rispettivamente un mercoledì e un giovedì: aggiungendo il venerdì 27 dicembre come giorno di ferie, sarà possibile ottenere 5 giorni di vacanza. Ma non solo. Prendendo anche lunedì 23 e martedì 24 di ferie, avrete a disposizione 9 giorni di vacanza consecutivi. Sarebbe perfetto, a questo punto, aggiungere il 30 e il 31 dicembre…











