Calendario Premier League 2019 2020/ 1^ giornata, via con Manchester United Chelsea

In Inghilterra si portano avanti: svelato il calendario Premier League 2019 2020, il prossimo campionato inglese partirà con il botto perché subito alla prima giornata del campionato che verrà avremo una grande apertura con una sfida di cartello come Manchester United Chelsea, che sarà il posticipo della domenica pomeriggio alle ore 17.30 italiana di domenica 11 agosto – ebbene sì, della prima giornata sono già stati fissati anche gli orari di tutte le partite. Manchester United Chelsea sarà sicuramente il pezzo forte, ma il via alla Premier League 2019 2020 avrà luogo nella serata di venerdì 9 agosto con l’anticipo Liverpool Norwich, dunque l’onore dell’apertura di una nuova stagione del massimo campionato inglese toccherà ai vice-campioni del Liverpool di Jurgen Klopp, che daranno di nuovo l’assalto alla Premier League e lo faranno da campioni d’Europa in carica, avendo vinto la sesta Champions League della loro storia lo scorso 1° giugno.

CALENDARIO PREMIER LEAGUE 2019 2020: 1^ GIORNATA

I detentori della Premier League sono dunque gli uomini del Manchester City, che nella prima giornata se la vedranno alle ore 13.30 italiane di sabato 10 agosto con il West Ham a Londra, dunque gli Hammers avranno l’onore di ospitare in casa propria i campioni in carica. Quanto al Tottenham, vice-campione d’Europa dopo la sconfitta nella finale derby di Champions League con il Liverpool, il debutto degli Spurs sarà alle ore 18.30 del sabato, in casa contro l’Aston Villa. Come abbiamo già segnalato, alla domenica ci sarà il piatto principale, a Old Trafford sarà già ora di grandissimo calcio con Manchester City Chelsea, ma di certo non sarà da trascurare nemmeno l’altro posticipo domenicale, perché qualche ora prima si disputerà Newcastle Arsenal, con i vice.-campioni dell’Europa League, altro derby inglese delal primavera 2018. Non sarà nemmeno Ferragosto, ma ci sarà già da divertirsi… CLICCA QUI PER IL CALENDARIO PREMIER LEAGUE 2019 2020 DELLA PRIMA GIORNATA

