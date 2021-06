Calendario Premier League 2021-2022: si inizia il 14 agosto/ Subito Tottenham-City

E’ stato svelato nelle scorse ore il calendario ufficiale della Premier League 2021-2022, il campionato di calcio inglese. Quando mancano meno di due mesi all’inizio della nuova stagione, la F.A. la Football Association ha reso pubbliche tutte le partite dell’annata che verrà, e che si appresta ad essere quella del grande ritorno del pubblico sugli spalti. Se infatti i casi di covid non dovessero tornare a schizzare improvvisamente alle stelle, mantenendosi sui livelli attuali, il pubblico potrà assistere alle partite dei propri beniamini ad ogni weekend, così come del resto sta già avvenendo ora in occasione dei campionati europei di calcio in corso.

Il calendario della Premier League 2021-2022 scatterà il prossimo 14 agosto con una serie di incontri molto interessanti, a cominciare da quello che vuole i campioni in carica del Manchester City, vice campioni d’Europa, sfidare il Tottenham a Londra. Per il Manchester United, invece, spazio alla sfida dell’Old Trafford contro il Leeds del Loco Bielsa, mentre per il Brentford, che torna nel massimo campionato di calcio inglese dopo l’ultima esperienza targata 1946-47, vi sarà da affrontare l’Arsenal fra le mura di casa.

CALENDARIO PREMIER LEAGUE 2021-2022: ALLA PRIMA CHELSEA-CRYSTAL PALACE

Esordio tutto londinese per i campioni d’Europa del Chelsea, che allo Stanford Bridge affronteranno i cugini del Crystal Palace, mentre il Liverpool di Jurgen Klopp se la vedrà in trasferta contro il Norwich City, altra del gruppo delle neopromosse. Un avvio molto duro quello dei “Canaries”, che dopo i Reds se la dovranno vedere contro i campioni del Manchester City, quindi il Leicester e l’Arsenal.

Tutto in salita anche l’inizio stagionale dei Citizens, che oltre agli Spurs dovranno affrontare nelle prime sette giornate di campionato Arsenal, Leicester, Chelsea e Liverpool. Per quanto riguarda il derby di Londra più sentito, quello fra Tottenham e Arsenal, appuntamento al 25 settembre, mentre il 30 novembre ci sarà la stracittadina del Merseyside fra l’Everton orfano di Carlo Ancelotti e il Liverpool. Per il derby di Manchester, infine, bisognerà attendere l’11 novembre: appuntamento all’Old Trafford. Qui potete visionare il calendario ufficiale della Premier League 2021-2022.

