Calendario preti sexy, boom di vendite/ Nato per informare sul Vaticano, ma…

Il calendario dei preti sexy sembra essere in cima alla lista dei desiderata delle turiste che si recano a Roma. Lo rivela un servizio realizzato dal quotidiano “The Times”, che ha intervistato Filippo Borrelli, 64 anni, proprietario di un negozio di souvenir a Trevi: “Vendiamo 100 calendari all’anno e il boom si registra soprattutto tra la clientela femminile”, ha dichiarato. Il calendario, del valore di 7 euro, nasce da un’idea di Piero Pazzi, 60 anni, fotografo veneziano.

Quest’ultimo ha negato di trarre profitto dal calendario dei preti sexy: “Gli uomini immortalati sono belli, ma è solo un prodotto, un modo per informare meglio le persone sul Vaticano”, ha spiegato. Infatti, il calendario contiene anche i nomi dei Papi che si sono avvicendati nel corso dei secoli e le chiese da visitare a Roma, anche se non è certo questo il motivo per cui viene acquistato…

CALENDARIO PRETI SEXY, IN COPERTINA IL SOSIA DI MATT DAMON!

Pazzi, a “The Times”, ha rivelato che addirittura il Vaticano ha riconosciuto surrettiziamente il fascino del calendario dei preti sexy, tanto che una volta ne sono state distribuite copie in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù organizzata dal Vaticano. Il fotografo dice di scattare foto ai sacerdoti che incontra per le strade di Roma o durante le parate religiose, in particolare la processione della Settimana Santa a Siviglia, e di chiedere loro il permesso di utilizzare quelle istantanee, anche se non tutti i suoi soggetti sono sacerdoti: uno di loro si è rivelato essere un agente immobiliare.

Un altro problema legato al calendario dei preti sexy è che gli stessi volti compaiono di anno in anno, a cominciare dal sosia di Matt Damon in prima pagina. Persino una 39enne acquirente britannica ha affermato di avere riconosciuto nell’edizione 2023 alcuni volti a lei familiari: “Riconosco sicuramente Padre Giugno e Padre Ottobre è già stato presente con il suo caratteristico cappello. Padre Agosto sembra nuovo. Il mio consiglio ai produttori del calendario è di mescolare un po’ le cose. Ci sono preti sexy dappertutto!”.











