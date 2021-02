Calendario Regioni prenotazioni vaccini Covid/ Over 80, le date di inizio e come fare

Con la somministrazione dei vaccini agli over 80 entra nella fase 2 la campagna vaccinale contro il Covid in Italia. Non in maniera organica, perché le Regioni stanno procedendo in ordine sparso, con un cronoprogramma che è in evoluzione continua. Ci sono territori che sono già partiti con la vaccinazione agli over 80, altri che hanno comunicato la data di avvio delle prenotazioni e si stanno quindi organizzando con numeri telefonici e siti online, mentre altri navigano ancora in alta marea. Le prime prenotazioni sono state raccolte nelle regioni Lazio, Campania, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Abruzzo. Oggi via in Umbria e Sicilia, nelle prossime ore in Puglia, mentre domani si comincerà in Toscana.

Al via il Friuli Venezia Giulia il 10 febbraio, mentre lunedì prossimo partiranno Veneto, Emilia Romagna e Liguria. Il giorno successivo scatteranno le prenotazioni in Lombardia, che intende avviare le somministrazioni il 24. Il 21 invece partiranno in Piemonte. Devono ancora comunicare le tempistiche per quanto riguarda le prenotazioni le regioni Basilicata, Calabria, Marche e Molise.

CALENDARIO REGIONI PRENOTAZIONI VACCINI OVER 80

Il punto di riferimento sono i medici di base, a cui gli over 80 possono rivolgersi per sapere come procedere con le prenotazioni dei vaccini. Ma ogni regione ha scelto un percorso specifico. Dal Recup telefonico alle farmacie sul territorio, passando per il sito online collegato alla piattaforma regionale. Entriamo allora nello specifico. Nel Lazio le prenotazioni Le prenotazioni sono cominciate il 1 febbraio ed è stata raggiunta quota 203mila, ma non sono mancati i disservizi. Comunque per la somministrazione delle dosi si inizia allo Spallanzani, ma saranno 49 gli ospedali coinvolti nella campagna vaccinale. La Regione Abruzzo si avvale della piattaforma di Poste Italiane per la raccolta di adesioni, poi partiranno le convocazioni. Così pure in Sicilia. La Provincia autonoma di Bolzano è già partita con le prenotazioni. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, stanno funzionando bene quelle tramite i numeri di telefono dei Centri di prenotazione dell’Azienda sanitaria. In Campania c’è la piattaforma online per prenotare inserendo codice fiscale e numero di tessera sanitaria, oltre che e-mail e numero di telefono. Le somministrazioni partiranno tra il 10 e il 15 febbraio.

LE ALTRE REGIONI

In Emilia-Romagna le prenotazioni cominciano il 15 febbraio tramite Cup, farmacie e corner della salute. L’obiettivo è somministrare 315mila dosi a settimana, ma sono già partite le vaccinazioni per over 80 in assistenza domiciliare. La raccolta adesioni in Liguria comincia il 15 febbraio tramite Recup, ospedali e farmacie con cui la Regione ha avviato una collaborazione specifica. Lombardia partirà il 24 febbraio con la somministrazione, dal 16 si prenoterà via web il vaccino, ma tutte le informazioni arriveranno a breve. In Piemonte si stanno predisponendo appuntamenti in base alle priorità, ma si partirà il 21 febbraio. Sito dedicato anche in Toscana, ma le convocazioni dipenderanno dal quantitativo di vaccini Covid in arrivo. Nella Provincia autonoma di Trento sono già cominciate le prenotazioni, tramite il Cup messo a disposizione dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento. In Umbria, dove sono finite le operazioni di richiamo sugli operatori sanitari, si passa da oggi agli over 80. In Valle d’Aosta gli over 80 possono contattare il numero 0165 546222 tutti i giorni dalle 8 alle 20. In Veneto da 15 febbraio ci saranno le convocazioni degli over 80, ma in base alle disponibilità di dosi. Infine, in Sardegna è slittato l’avvio delle prenotazioni e somministrazioni: si attendono informazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA