I saldi estivi 2025 stanno per iniziare. Con il mese di luglio arriverà il classico appuntamento con le scontistiche, occasione per fare incetta di capi d’abbigliamento, acquistando scarpe, maglie, pantaloni e chi più ne ha più ne metta in forte ribasso rispetto al normale prezzo di listino. Solitamente gli italiani apprezzano i saldi estivi, anche perchè proprio in quel periodo si fanno anche compere in ottica vacanze estive, che per molti inizieranno subito dopo lo shopping.

Nella giornata di ieri sono emerse le prime date dei saldi estivi 2025, che come sempre saranno differenti a seconda della regione, visto che il regolamento stabilisce che ogni zona del nostro Paese può decidere in autonomia quando praticare gli sconti. In ogni caso, è questione di pochi giorni, e si comincerà ufficialmente fra circa tre settimane, precisamente il prossimo 5 luglio e andranno avanti per poco meno di due mesi, precisamente 60 giorni, quindi fino al successivo tre settembre. Ricordiamo che gli abiti in saldo saranno quelli della stagione primavera-estate 2025, quindi i nuovi capi non saranno oggetto di ribassi, ne tanto meno la collezione per i prossimi autunno e inverno.

SALDI ESTIVI 2025, CALENDARIO E DATE: ELENCO REGIONI

In attesa di scoprire il calendario completo, cerchiamo di capire quali sono le regioni in cui i saldi scatteranno il primo sabato del mese di luglio, a cominciare dalla Lombardia, quindi il Lazio, poi il Veneto, il Piemonte, l’Emilia Romagna, la Liguria, e infine la Toscana e la Sardegna.

Queste sono le regioni che hanno comunicato fino ad ora l’inizio degli sconti mentre per tutte le altre bisognerà aspettare ancora qualche giorno, anche se è probabile che entro la settimana in corso il quadro sia più chiaro. Ricordiamo che la Liguria, come fatto sapere dalla stessa regione, terrà aperta la finestra degli sconti non per 60 giorni come le altre regioni, ma solo fino al 18 agosto, quindi indicativamente per una quarantina di giorni.

SALDI ESTIVI 2025, CALENDARIO E DATE: UN PO’ DI CONSIGLI

Il consiglio, come sempre, è quello di fare molta attenzione ai prezzi, e soprattutto di diffidare dagli sconti eccessivi o dai prodotti di marca in vendita a prezzi stracciati. Meglio quindi acquistare nei negozi di fiducia, a cominciare da quelli delle grandi marche. Attenzione quindi a non farvi fregare, acquistando prodotti che potrebbero essere contraffatti o di passate stagioni, ma spacciati per capi della primavera-estate in corso.

Ricordatevi inoltre di conservare lo scontrino e che ciò che acquistate, anche durante i saldi estivi 2025, si può sempre cambiare visto che il negoziante è obbligato al reso, ovviamente se ciò che avete comprato lo restituirete perfettamente integro e muniti di scontrino che prova l’effettivo acquisto. Quali saranno gli acquisti più gettonati? Ovviamente i capi tipicamente estivi come ad esempio costumi, ma anche t-shirt, gonne, pantaloncini: per maglioni, cappotti e sciarpe ci sarà tempo da pensarci nei prossimi mesi.