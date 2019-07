Calendario scolastico 2019-2020: le date/ Alunni di Bolzano primi a tornare a scuola

Sono stati resi pubblici i calendari scolastici per la stagione 2019-2020. Si inizierà come al solito a settembre e si chiuderà a giugno. I primi a tornare sui banchi di scuola saranno gli studenti della provincia di Bolzano, che dovranno ricominciare a fare la cartella a partire dal prossimo giovedì 5 settembre, fra poco più di un mese e mezzo. Gli ultimi, invece, i ragazzi della Puglia, che esordiranno nel nuovo anno scolastico a partire da mercoledì 18 settembre. Per quanto riguarda invece gli studenti lombardi, il via scatterà il 12 settembre, di giovedì, di conseguenza la maggior parte degli alunni andrà a scuola due giorni (fino a venerdì), per poi fermarsi nuovamente. Il termine delle lezioni lombarde sarà invece l’8 giugno, una data particolare visto che sarà di lunedì. Già stabilite anche le date riguardanti le vacanze natalizie, che scatteranno dal 23 dicembre al 6 gennaio, mentre quelle pasquali dal 9 al 14 di aprile.

CALENDARIO SCOLASTICO 2019-2020: LE DATE

Gli alunni resteranno a casa anche venerdì e sabato 28 e 29 febbraio per le festività carnevalesche (il carnevale con il rito ambrosiano), con l’aggiunta poi dei classici giorni di vacanza come il primo novembre, il due giugno, il 25 aprile e via discorrendo. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, non sono previsti ponti nel calendario scolastico lombardo, ma ogni scuola redigerà il proprio calendario scolastico in base a eventuali feste del paese, santi e via discorrendo, sempre con l’obbligo di portare a termine almeno 200 giorni di lezioni. Il calendario, come detto, varierà da regione a regione. In Abruzzo ad esempio, si farà il ponte del primo maggio, con le scuole chiuse di venerdì e sabato, mentre non si farà alcun ponte il 2 giugno, che cadrà l’anno prossimo di martedì (il lunedì quindi si andrà a scuola regolarmente). Nessun ponte anche in Emilia Romagna, dove la scuola inizierà il 16 settembre e chiuderà il 6 giugno, mentre nel Lazio si inizierà anche in questo caso il 16, ma si terminerà l’8 di giugno.

