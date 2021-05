Calendario scolastico 2021-2022/ Lombardia, Toscana: quando inizia la scuola? Le date

Alcune regioni hanno già ufficializzato il calendario scolastico 2021-2022, quello dell’annata che verrà. Si tratterà, o almeno tutti sperano, di un ritorno finalmente alla normalità dopo un anno e mezzo decisamente problematico con tanta Dad e poche lezioni in presenza, soprattutto per gli studenti di alcune zone del nord come la Lombardia. I colleghi di OrizzonteScuola hanno pubblicato i primi nuovi calendari, a cominciare proprio da quello della regione Lombardia, dove le lezioni scatteranno il prossimo 13 settembre 2021 e si chiuderanno il successivo 8 giugno 2022, con le vacanze natalizie previste invece dal 23 dicembre al 6 gennaio, e quelle di Pasqua dal 14 al 19 aprile, oltre al Carnevale che prevedrà la sospensione delle lezioni il 4 e 5 marzo o il 28 febbraio e l’1 marzo a secondo del rito ambrosiano o romano.

I primi ad iniziare saranno però come sempre gli studenti del Trentino, a cominciare da quelli della provincia di Bolzano, dove le lezioni riprenderanno il 6 settembre e si chiuderanno il 16 giugno 2022. Leggermente diversa rispetto alla Lombardia la pausa natalizia, prevista dal 24 dicembre al 9 gennaio, mentre per il resto cambia ben poco. Nella provincia autonoma di Trento, invece, lezioni al via il 13 settembre e terminate il 10 giugno con le classiche sospensioni il giorno dei Santi, dell’Immacolata, quindi la Liberazione e via discorrendo.

CALENDARIO SCOLASTICO 2021-2022: LE DATE DELLA VALLE D’AOSTA

Leggermente diverso il calendario per le scuole dell’infanzia, che invece partirà il 6 settembre, di lunedì, e che si chiuderà giovedì 30 giugno 2022. In Friuli Venezia Giulia, invece, lezioni al via il 16 settembre fino all’11 giugno, ma per le scuole dell’infanzia, sia statali che paritarie, la conclusione dell’anno avverrà il 30 di giugno. In Toscana spazio al periodo 15 settembre 2021-10 giugno (o 30 giugno per l’infanzia) del 2022, mentre, in Valle d’Aosta il calendario sarà identico a quello lombardo, dal 13 settembre 2021 all’8 giugno del 2022. Da segnalare però la festività del 31 gennaio per il giorno dell’orso, e da lunedì 28 febbraio a martedì 1 marzo per le vacanze d’inverno. Infine il calendario scolastico 2021-2021 della Toscana, che verrà inaugurato il 15 settembre e che si chiuderà il 10 di giugno successivo.

