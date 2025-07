Calendario scolastico 2025-2026: tutte le date regione per regione. Si comincerà l'8 settembre a Bolzano, poi tutte le altre

E’ stato ufficializzato il calendario scolastico 2025-2026. Quando comincerà la scuola? Il prossimo 8 settembre 2025, quindi fra meno di due mesi, così come fatto sapere dal ministero dell’istruzione. Come da copione le regioni procederanno in maniera differente l’un l’altra, fra chi inizierà prima e chi invece aprirà i cancelli dei vari istituti scolastici più avanti. Ad iniziare per primi saranno gli studenti della provincia di Bolzano, che si recheranno sui banchi appunto l’8 settembre. Due giorni dopo, il 10 settembre, toccherà invece a Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige. L’11 settembre comincerà il Friuli Venezia Giulia mentre la Lombardia, una delle regioni principali del nostro Paese, farà tornare gli studenti a scuola il 12 settembre 2025.

Attenzione però, perchè il 12 settembre è un venerdì di conseguenza non è da escludere che si possa anticipare l’apertura delle scuole al 10 o all’11, e toccherà ai presidi decidere il da farsi. Il calendario scolastico 2025-2026 per la maggior parte delle regioni scatterà il 15 settembre, visto che quel giorno torneranno sui banchi di scuola gli studenti di Liguria, Emilia Romagna, ma anche Lazio, Toscana, Marche, Umbria, Molise, quindi Campania, Basilicata e infine le due isole maggiori, Sardegna e Sicilia.

CALENDARIO SCOLASTICO 2025-2026, LE DATE E LE FESTIVITA’

Gli ultimi ad aprire le scuole saranno Calabria e Puglia, il 16 settembre 2025. Ricapitolando quindi, il calendario scolastico prevede un inizio variabile dall’8 al 16 settembre 2025, mentre per quanto riguardo le chiusure si va dal 6 al 16 giugno 2026, e ovviamente chi inizia prima finirà prima, ma molto varierà dai giorni di festa, dai ponti e via discorrendo.

A riguardo va segnalato che l’1 novembre sarà di sabato, quando molte scuole saranno chiuse, mentre l’8 dicembre sarà di lunedì, quindi chiusura prolungata. Natale cadrà invece di giovedì 25 dicembre, con le vacanze che dovrebbero scattare lunedì 22, mentre Pasqua sarà il 6 aprile con vacanze dal 2 al 7 in quasi tutte le regioni.

