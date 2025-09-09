Calendario scolastico deludente per i professori e per gli studenti, non accontenta nessuno, nemmeno i genitori.

Il calendario scolastico del nuovo anno che si appresta a cominciare delude tutti dagli studenti ai professori.

L’anno scolastico che sta prendendo il via per questo 2025 ha sorpreso un po’ tutti il calendario lascia tutti con l’amaro in bocca dai professori agli studenti. Quest’anno ci saranno meno occasioni per lunghe interruzioni.

Anzi ben due festività cadono in giornate di weekend che chiudono automaticamente le scuole. Le autorità regionali hanno già deliberato l’organizzazione scolastica e, anche se con differenze, il quadro generale mostra una programmazione più regolare e meno frammentata nel corso dell’anno.

Calendario scolastico: la delusione è palpabile

L’inizio delle lezioni, come sempre, varia da zona a zona. In Alto Adige la scuola è cominciata già l’8 settembre, mentre in regioni come Piemonte, Veneto e Trentino l’avvio è fissato al 10. Nella maggior parte del Paese, invece, si partirà tra il 12 e il 16 settembre, secondo quanto stabilito dai singoli piani scolastici regionali. A fine anno, l’ultima campanella della scuola primaria e secondaria suonerà tra il 6 e il 16 giugno, mentre per la scuola dell’infanzia si attende la chiusura entro fine giugno.

Le vacanze natalizie andranno da fine dicembre ai primi giorni di gennaio. In generale le scuole chiuderanno tra il 22 e il 24 dicembre e riapriranno il 6 o 7 gennaio, garantendo un intervallo abbastanza lungo per le festività. Stessa cosa per le vacanze pasquali, previste in modo uniforme tra il 2 e il 7 aprile 2026, salvo alcune variazioni locali.

Le festività nazionali – come Tutti i Santi, l’Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Pasquetta, la Liberazione, il Primo Maggio e la Festa della Repubblica – sono fissate per legge e sospendono automaticamente le lezioni. Tuttavia proprio queste giornate ci dicono che non sempre sono sinonimo di ponte: per esempio, l’1 novembre e il 25 aprile capitano di sabato, mentre altre ricorrenze, per quanto importanti, si incastrano nel weekend senza offrire giorni utili in più.

Ci sono tuttavia alcune festività che salvano l’autonomia e permettono di allungare il riposo: l’Immacolata cade di lunedì, regalando un fine settimana lungo; l’1 maggio è di venerdì, favorendo ponti di quattro giorni in certe regioni; e anche il 2 giugno, essendo martedì, offre l’occasione di staccare anche il lunedì precedente.

In pratica, quest’anno scolastico promette di essere più ‘lineare’, con meno occasioni per staccare la spina fuori dai tradizionali periodi di vacanza. Non è una rivoluzione, però è chiaro che studenti e famiglie dovranno abituarsi a una scansione dell’anno più regolare, in cui i ponti diventano un’eccezione da programmare con più attenzione.