Calendario scolastico dei prossimi ponti: le date/ Fine lezioni e vacanze in arrivo

Mercoledì 22 febbraio segna il ritorno a scuola per gli studenti di molte regioni, dopo lo stop per il periodo delle festività di carnevale terminato con il martedì grasso. In altre regioni invece continuano i giorni di vacanza, e nel rispetto dei minimi previsti come giorni di lezione da effettuare, si avvicina già un fine anno scolastico segnato da numerosi ponti e giorni di festa. Ecco quali saranno le date principali nazionali e per regione.

A parte i ragazzi che dovranno affrontare gli esami di maturità e quelli della terza media per il 2023, per gli altri studenti invece la fine della scuola è prevista a giugno. Non per tutti però corrisponderà allo stesso giorno, perchè si lascia sempre spazio all’autonomia del calendario differenziato per regione. Molti saranno però i giorni liberi segnati invece dalle feste nazionali uguali per tutti. L’ultimo giorno di scuola in Italia sarà nel periodo che va dal 7 giugno per l’Emilia Romagna, al 16 giugno per la provincia autonoma di Bolzano.

Calendario scolastico: le date dei prossimi ponti

Nella maggior parte delle scuole la data della fine è prevista per il 10 giugno, ad eccezione del Lazio e della Lombardia che chiuderanno l’8. La prossima pausa per tutti sarà quella per la festività di Pasqua, prevista dal 6 all’11 aprile. E come preannunciato ci saranno altre vacanze programmate a causa dei ponti.

Per tutte le scuole il prossimo ponte da segnare in calendario è quello del 25 aprile. Giorno della liberazione che cade di martedì, dunque data di festa anche il lunedì precedente in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. Mentre per la Sardegna sarà festa anche il 28 aprile, che coincide con il “Sa die de sa Sardigna” cioè il giorno che ricorda i vespri sardi, e quindi gli studenti potranno avere uno stop alle lezioni prolungato fino al 2 maggio. Poi come da calendario Ministeriale altra data sarà quella del 2 giugno che cade di venerdì e quindi gli istituti che non attuano la settimana corta effettueranno la pausa anche il giorno 3.

