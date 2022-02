Calendario scuole chiuse Carnevale 2022/ Date e giorni: vacanze lunghe in Piemonte e…

QUANDO CHIUDONO LE SCUOLE PER CARLEVALE 2022 E QUANTI GIORNI DI VACANZA?

Il calendario scuole chiuse Carnevale 2022 registra importanti differenze a seconda della Regione d’Italia che si prende in esame. Quello che sta lentamente scorrendo è stato un inverno nero per la scuola nostrana, flagellata dalla quarta ondata di contagi da Covid-19 e da un continuo ricorso alla didattica a distanza, ma ora per gli studenti è tempo di fermarsi a riprendere fiato, prima di iniziare la lunga volata verso giugno, con i prossimi mesi che si riveleranno decisivi per i loro giudizi e per decretare promozioni o bocciature.

Lo schema di sintesi redatto dal ministero dell’Istruzione e citato da Skuola.net spiega cosa accadrà nelle regioni del Belpaese in riferimento alle vacanze di Carnevale: in Campania e Valle d’Aosta la pausa è prevista il 28 febbraio e il 1° marzo (martedì grasso), mentre in Friuli-Venezia Giulia e in Veneto le lezioni non si terranno neppure il 2 marzo, mercoledì delle Ceneri. Per gli alunni della Lombardia, invece, le scuole che osservano il rito romano chiuderanno il 28 febbraio e il 1° marzo, mentre gli istituti che seguono il rito ambrosiano si fermeranno più avanti, il 4 e il 5 marzo. In Molise e in Sardegna è previsto un solo giorno di pausa.

CALENDARIO SCUOLE CHIUSE CARNEVALE 2022: PIEMONTE FORTUNATO, ABRUZZO NO

Consultando ulteriormente il calendario delle scuole chiuse a Carnevale 2022, si legge che in Piemonte le vacanze scatteranno addirittura sabato 26 febbraio e si protrarranno sino al 1° marzo. Ancora più fortunati gli alunni della provincia di Bolzano, dove il periodo di stop didattico è programmato tra il 26 febbraio e il 6 marzo, complice l’inizio anticipato dell’anno scolastico (avviato il 6 settembre) e la sua fine posticipata rispetto alle altre zone d’Italia (16 giugno).

Più sfortunati, invece, gli allievi delle scuole dell’Abruzzo, dove, mediante un’ordinanza del 31 dicembre 2021, è stato cancellato il giorno di riposo inizialmente programmato in data 1° marzo in favore della sospensione delle attività didattiche nelle giornate del 7 e 8 gennaio 2022, con regolare ripresa delle medesime il 10 gennaio 2022. Un provvedimento connesso all’emergenza sanitaria e che ora impedirà agli studenti di beneficiare di 24 ore di “stacco”.

