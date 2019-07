CALENDARIO SERIE A 2019-20/ Date, soste e turni infrasettimanali, addio “boxing day”

Nell’attesa dei sorteggi che stabiliranno le sfide del calendario di Serie A 2019/2020, la Lega Calcio ha diramato un comunicato in cui ha annunciato le date dei turni infrasettimanali e dei turni di sosta che caratterizzeranno la prossima stagione. Il campionato italiani prenderà ufficialmente il via tra poco più di un mese, per la precisione domenica 25 agosto. L’ultima partita del torneo si disputerà invece il 24 maggio, lasciando ai calciatori la possibilità di rifiatare in vista degli Europei 2020. Sempre in base agli impegni delle nazionali sono state stabilite quattro weekend di sosta lungo l’arco della stagione: il campionato si fermerà infatti l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo. Bisogna aggiungere a queste 4 soste quella natalizia: niente “boxing day” sul modello della Premier League…

CALENDARIO SERIE A 2019-2020: SOSTE E TURNI INFRASETTIMANALI

Sarà una super-sosta invernale quella che caratterizzerà il calendario di Serie A 2019/2020. L’ultimo impegno delle squadre italiane nell’anno solare sarà il 22 dicembre 2019: la pausa natalizia inizierà dunque ufficialmente il 29 dicembre, dopodiché si tornerà in campo il 5 gennaio 2020, con le feste di Natale e Capodanno che trascorreranno senza calcio. I turni infrasettimanali saranno in tutto tre: il 25 settembre, il 30 ottobre e il 22 aprile. Così come in tempi recenti il mese di gennaio sarà quello in cui la Coppa Italia si animerà maggiormente, con le 8 teste di serie principali del tabellone (le big) che scenderanno in campo per gli ottavi di finale fra il 15 e il 22 gennaio, con i quarti di finale in programma il 29 gennaio. La finale si giocherà il 13 maggio 2020.

