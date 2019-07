Calendario Serie A 2019-20/ Sorteggio, diretta tv streaming video: derby e giornate

Il calendario della Serie A 2019-2020 sarà presentato oggi. L’appuntamento per il sorteggio è fissato alle 18.45 di oggi, lunedì 29 luglio 2019, presso gli studi di Sky. In quest’occasione conosceremo dunque tutte le 38 giornate del prossimo campionato di Serie A. Ci sono però dei punti fermi: innanzitutto avremo un calendario tradizionale, non sfalsato stile Premier League. Come da tradizione, quindi, la Serie A sarà organizzata in un girone di andata da 19 giornate e uno speculare di ritorno con partite a campi invertiti. In Inghilterra invece l’ordine delle gare del girone di ritorno non corrisponde a quelle dell’andata, ma l’idea del calendario sfalsato è stata bocciata, quindi si prosegue con la linea tradizionale. In attesa di conoscere gli incroci, sappiamo già che il campionato comincerà nel weekend del 23-24 agosto, per concludersi invece il 24 maggio. Sono tre i turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre 2019, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020. Invece le pause per gli impegni delle nazionali sono quattro: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo 2020. Niente Boxing Day quest’anno: la sosta invernale è prevista dal 23 dicembre al 5 gennaio 2020.

CALENDARIO SERIE A 2019-2020, LE SQUADRE

Ma scopriamo quali sono le squadre che daranno vita alla nuova stagione di Serie A. Partiamo dalla Juventus, che è campione d’Italia in carica. E passiamo alle novità: ci sono infatti il Brescia, il Lecce e l’Hellas Verona. Il Cagliari a rappresentare la Sardegna, mentre la Sicilia resta ancora a secco. Con i salentini abbiamo almeno una squadra pugliese nella massima serie. Ovviamente non mancherà il derby di Milano tra Inter e Milan, così come quello di Roma con i giallorossi e la Lazio, quello di Genova con Sampdoria e Genoa, quindi quello di Torino con i granata e i bianconeri. A rappresentare il Sud anche il Napoli, la più forte delle squadre meridionali. Cerca riscatto la Fiorentina, mentre il Sassuolo vuole riprendere il suo percorso di crescita. Quello che ha ben intrapreso l’Atalanta. A chiudere il quadro delle compagini di Serie A coinvolte nel sorteggio ci sono Bologna, Parma, Spal e Udinese. Ambizioni diverse sono pronte a intrecciarsi e a dar vita ad un campionato che auspichiamo sia avvincente.

CALENDARIO SERIE A 2019-2020 SU SKY, MA MEDIAPRO…

Oggi pomeriggio scopriremo il calendario della Serie A 2019-2020 con il sorteggio in diretta tv e streaming video dalla sede di Sky a Milano, ma c’è un giallo che in queste ore è destinato a far discutere. I preparativi si sono intrecciati infatti con la trattativa con Mediapro, candidata a diventare partner della Lega per la creazione del canale tematico. La votazione sull’offerta spagnola è in programma nello stesso giorno del sorteggio del calendario, ma alle 14.30. E c’è chi già ipotizza l’imbarazzo negli studi di Sky se i presidenti dicessero sì a Roures e soci per il dopo 2021. Anche per questo, pare, la disponibilità della location è rimasta a lungo in bilico. Ufficialmente si parla di ragioni logistiche, ma – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – dalle parti di Sky è prevalsa la voglia di dare continuità alla tradizione di celebrare il varo del campionato e di essere percepiti come la “casa” del calcio italiano. Di sicuro come il massimo investitore sui diritti della Serie A.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2019-2020 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Il sorteggio del calendario della Serie A 2019-2020 è uno dei momenti più attesi da tutti gli appassionati di calcio. È un appuntamento “sacro” per i tifosi, perché così cominciano a farsi un’idea di quello che attende loro nei prossimi mesi. Così possono programmare in modo preciso la loro presenza allo stadio, le trasferte o se restare davanti alla tv a seguire la propria squadra del cuore. Il calendario della Serie A 2019-2020 sarà presentato in diretta su Sky Sport 24 e su Sky Sport Serie A. Alla conduzione ci sono Leo Di Bello e Gorgia Cenni, con Luca Marchegiani e Stefano De Grandis per le interviste e i commenti a caldo sulle giornate che man mano verranno svelate. Presenti in studio anche presidenti e dirigenti dei club di Serie A. Il sorteggio del calendario della Serie A 2019-2020 sarà visibile anche in live streaming attraversi il sito di Sky Sport. I clienti Sky che non possono seguirlo in diretta tv possono in alternativa usufruire di Sky Go, il servizio per lo streaming da pc, cellulare e tablet.



© RIPRODUZIONE RISERVATA