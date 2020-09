Calendario Serie A 2021, diretta sorteggio/ Streaming video tv: partite, giornate

Oggi a mezzogiorno appuntamento da non perdere con il sorteggio del calendario Serie A 2020-2021, che disegnerà tutte le giornate della prossima edizione del massimo campionato di calcio. Un momento come sempre attesissimo da parte di tutti i tifosi e gli appassionati, perché andrà a formarsi il calendario di Serie A e sapremo dunque quando saranno in programma tutte le partite, a cominciare dalla prima giornata e poi il cammino costellato dai vari big-match, i derby e le partite più sentite da parte di ognuna delle 20 squadre della nuova Serie A 2020-2021, che ci terrà compagnia – almeno così speriamo, senza imprevisti – fino al mese di maggio dell’anno prossimo. Di certo sarà una stagione molto intensa, perché inevitabilmente siamo già in ritardo rispetto alla consueta tabella di marcia degli ultimi anni: basterebbe dire che siamo già a settembre con il sorteggio del calendario di Serie A, d’altronde lo scorso torneo è terminato solo un mese fa e di conseguenza vi saranno numerose novità di cui tenere conto. Quello che non cambia mai è il fascino di questo appuntamento, dunque ecco tutte le info utili per seguire la diretta del sorteggio del calendario di Serie A 2020-2021.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2020-2021 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Una notizia molto importante relativa al sorteggio del calendario di Serie A 2020-2021 è che non sarà disponibile una diretta tv classica come negli scorsi anni, ma tutto sarà visibile in esclusiva in diretta streaming video tramite i canali ufficiali della Lega Serie A, dunque il sito ufficiale, i vari profili social e il canale Youtube della Lega Serie A, che saranno dunque i punti di riferimento fondamentali per tutti i tifosi che vorranno seguire questo appuntamento sempre molto atteso. In aggiunta ci saranno naturalmente tutte le informazioni che ogni singola squadra darà su sito e social ufficiali per il proprio percorso nel prossimo campionato. CLICCA QUI PER IL CANALE YOUTUBE DELLA SERIE A

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2020-2021: LE SQUADRE

La diretta del sorteggio del calendario Serie A 2020-2021 logicamente vedrà protagoniste le 20 squadre che daranno vita alla edizione numero 119 del massimo campionato di calcio, la ottantanovesima con la formula del girone unico. Andiamo dunque ad elencarle tutte, in rigoroso ordine alfabetico: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Crotone, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese e Verona. Si va dalla Juventus che ha vinto lo scudetto negli ultimi nove anni consecutivi (un record storico assoluto per il calcio italiano) fino allo Spezia che è invece alla sua prima partecipazione di sempre alla Serie A, conquistata ai playoff di Serie B avendo la meglio sul Frosinone per aggiungersi a Benevento e Crotone, che erano state promosse già al termine della stagione regolare del campionato cadetto. L’unica squadra sempre presente a tutte le edizioni della Serie A a girone unico è invece l’Inter, sicuramente tra le squadre più accreditate per fermare la striscia trionfale della Juventus. Per ora, siamo in attesa di scoprire cosa ci riserverà il calendario di Serie A 2020-2021, poi si inizierà a farci su qualche ragionamento…



