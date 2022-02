Calendario Serie A 2022/2023 inedito per Mondiale/ Via al 13 agosto, fine il 4 giugno

Si comincia a programmare già la prossima stagione del campionato italiano. Il calendario di Serie A 2022/2023 sarà inedito per lo stop al Mondiale di Qatar, che occuperà più di un mese. Dopo il Consiglio di Lega di ieri mattina, sono state definite le date del campionato 2022-2023. Il torneo sarà appunto spalmato su più mesi del solito: un calendario inedito che a novembre lascerà spazio al Mondiale d’inverno. Proprio per questo motivo, infatti, si partirà molto presto, già prima di Ferragosto e più precisamente nel weekend del 13-14 agosto. Allo stesso modo, finirà molto tardi: il programma prevede l’ultima giornata di Serie A per domenica 4 giugno 2023.

Dopo la decisione del Consiglio di Lega, arrivata nella giornata di ieri, la palla è passata alla Figc: sarà proprio la Federazione a rendere le date ufficiali. Si conosce già inoltre anche l’ultima giornata in cui la Serie A scenderà in campo prima di lasciare spazio al Mondiale: si tratta di quella di domenica 13 novembre. Sulla ripresa dopo il Mondiale di Qatar e su eventuali nuove soste per Nazionali e turni infrasettimanali si deciderà invece solamente più avanti.

Calendario Serie A, turni infrasettimanali e non solo

Il calendario di Serie A 2022/2023 non sarà di facile stesura. Dopo aver deciso di date di inizio e fine, infatti, la Figc avrà l’obbligo di incastrare tutti gli impegni. Non sarà un compito facile, vista la mole di partite che giocheranno club e Nazionali. Per la prima volta nella storia, infatti, si giocherà un Mondiale invernale. Ricordiamo che il torneo inizierà il 21 novembre mentre la finale ci sarà il 18 dicembre a Losail, a nord di Doha. I club, come stabilisce il regolamento Fifa, sono obbligati a lasciare partire i propri giocatori convocati in Nazionale una settimana prima dell’inizio del torneo. Proprio per questo motivo, la Serie A giocherà l’ultima volta domenica 13 novembre.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, non si conoscono ancora le date della ripartenza. È difficile che venga riproposto il Boxing Day, mentre è più probabile che la ripresa venga posticipata alla prima settimana del nuovo anno, probabilmente il 5. Quello che appare sicuro è che fino allo stop, si giocherà sempre tra week-end e mercoledì, ovviamente quando non vi siano già in programma coppe europee.



