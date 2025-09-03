Ecco le date e gli orari degli anticipi e postici del calendario Serie A 2025/2026 dalla 4° alla 12° giornata

Calendario Serie A 2025/2026, la chiusura del mese di settembre

Mentre i tifosi italiani fremono per il ritorno del campionato durante la pausa delle nazionali, dove l’Italia sarà impegnata in una doppia sfida contro Estonia e Israele, la Lega calcio ha ufficializzato il calendario Serie A 2025/2026 nelle date e negli orari di anticipi e posticipi dalla 4° giornata fino alla 12°. Ad iniziare la giornata venerdì 19 settembre alle 20.45 sarà la sfida allo Stadio Via del Mare tra Lecce e Cagliari che metterà in palio punti importanti in ottica salvezza e che potrebbe vedere l’esordio dei nuovi attaccanti.

In chiusura lunedì 22 settembre invece i campioni d’Italia che ospitano il Pisa neopromosso con fischio d’inizio fissato per le 20.45, nel weekend dal 27 al 29 di settembre invece nessuna partita sarà giocata il venerdì, ci saranno invece tre partite sabato aperte da Como-Cremonese delle 15.00 mentre a chiudere lunedì 29 saranno due sfide, quella delle 18.30 tra Parma e Torino e Genoa-Lazio delle 20.45. Nel primo weekend di ottobre invece tornerà la sfida del venerdì con Verona-Sassuolo in campo alle 20.45 mentre mancherà il posticipo del lunedì e a chiudere la giornata sarà la super sfida delle 20.45 Juventus-Milan.

Calendario Serie A 2025/2026, le partite di ottobre e novembre

Dopo la pausa nazionali di ottobre il calendario Serie A 2025/2026 prevede una 7° giornata senza anticipo del venerdì con Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona alle 15.00 di sabato in apertura del weekend di calcio mentre a chiudere lunedì 20 sarà Cremonese-Udinese con inizio alle 20.45. Venerdì 24 ottobre invece Milan e Pisa apriranno la giornata con una partita con inizio alle 20.45 mentre lo scontro Lazio-Juventus tra Sarri e Tudor chiuderà alle 20.45 di domenica 26, nella 9° giornata torna in campo il Napoli per l’anticipo delle 18.30 di martedì 28 nel turno infrasettimanale che si chiuderà giovedì 30 con la sfida delle 20.45 tra Pisa e Lazio.

Sabato 1 novembre inizierà la 10° giornata con la partita Udinese-Atalanta che vedrà il fischio d’inizio alle 15.00 mentre lunedì 3 ci sarà una doppia sfida tra Sassuolo-Genoa alle 18.30 e Lazio-Cagliari alle 20.45 per terminare le gare in programma, il weekend successivo la Serie A si aprirà con la partita tra neopromosse Pisa-Cremonese delle 20.45 e si chiuderà alle 20.45 di domenica 9 con un Inter-Lazio. La 12° giornata si apre invece sabato 22 novembre con la doppia sfida delle 15.00 tra Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna e si chiuderà lunedì 24 con gli incontri tra Torino-Como delle 18.30 e Sassuolo-Pisa delle 20.45.