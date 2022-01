Calendario Serie A 21^ giornata/ Caos Covid quando si gioca: Bologna, Udinese, Torino

SERIE A, CALENDARIO STRAVOLTO PER LA 21^ GIORNATA

Il caos Covid continua a imperversare anche il mondo del calcio, in particolare il calendario della Serie A: dopo però le 4 partite “fantasma” rinviate-sospese-congelate della scorsa giornata, la 21^ di A iniziata oggi alle 12.30 con il lunch match di Venezia-Milan dovrebbe riuscirsi a portare a termine senza rinvii o interventi “post” di tribunali o Asl.

Con l’intervento dell’Assemblea di Lega che ha deciso ieri di limitare a 5mila il numero di spettatori per le giornate 22^ (16 gennaio) e 23^ (23 gennaio), la Serie A ha vinto anche 3 dei 4 ricorsi al Tar contro le Asl di Udinese, Torino, Salernitana: situazione più complicata per il Bologna che infatti lamenta le scelte prese dalla Federcalcio in un comunicato durissimo (qui sotto il focus, ndr). Le decisioni finali prese invece sull’attuale giornata, la numero 21 per l’appunto, vedono le partite disputarsi tra Torino-Fiorentina e Cagliari-Bologna rispettivamente nei giorni di lunedì 11 gennaio e martedì 12 gennaio. Non solo, anche quelle in dubbio come Udinese-Atalanta, Napoli-Sampdoria e Verona-Salernitana vengono confermate e si disputeranno visto che il numero minimo di giocatori disponibili del “nuovo” protocollo anti-Covid della Serie A è rispettato.

BOLOGNA VS SERIE A: “GIOCARE MARTEDÌ? SCELTA VESSATORIA”

Al di là di ulteriori importanti defezioni dopo il prossimo giro di tamponi delle squadre più bersagliate dal Covid, la giornata 21 si giocherà regolarmente con lo spostamento su lunedì e martedì di due match che si sarebbero dovuti disputare oggi domenica 9 gennaio. Situazione più complicata con il Bologna, visto che oggi la squadra si sottoporrà al giro di tamponi nell’ultimo giorno di quarantena imposta dalla Ausl emiliana: il comunicato espresso dalla società rossoblu è durissimo e rivolto contro la decisione della Lega Calcio, «Bologna Fc 1909, preso atto dell’incomprensibile decisione della Lega Serie A di rinviare la partita Cagliari-Bologna a martedì 11 gennaio, intende esprimere la sua totale e ferma avversione a una scelta immotivata, penalizzante e vessatoria». Tutti gli appartenenti al gruppo squadra al momento sono ancora in isolamento domiciliare da mercoledì scorso e vi resteranno fino a stasera, per una disposizione dell’AUSL di Bologna, «la cui legittimità è stata confermata anche dal TAR dell’Emilia Romagna», spiegano ancora dal Bologna. Infine il messaggio molto netto rivolto alle autorità calcistiche: «I giocatori che non risulteranno positivi al Covid-19 dovranno quindi partire per Cagliari nella giornata di domani e giocare una partita di campionato martedì senza aver di fatto potuto svolgere allenamenti per una settimana, con tutti i rischi che ne conseguono anche per l’incolumità degli atleti. Siamo allibiti di fronte a un provvedimento preso senza reali necessità di urgenza (né il Bologna né il Cagliari disputano le coppe europee e quindi non mancano le date disponibili in calendario), che dimostra sprezzo per i più elementari principi di equità competitiva e di tutela dell’integrità fisica dei calciatori».

CALENDARIO SERIE A, 21^ GIORNATA

Domenica 9 gennaio

– ore 12.30: Venezia Milan

– ore 14.30: Empoli Sassuolo

– ore 16.30: Napoli Sampdoria; Udinese Atalanta

– ore 18.30: Genoa Spezia; Roma Juventus

– ore 20.45: Verona Salernitana; Inter Lazio

Lunedì 10 gennaio

– ore 17: Torino-Fiorentina

Martedì 11 gennaio

– ore 20.45: Cagliari Bologna



