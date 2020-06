Calendario Serie A, 28^ giornata/ Da venerdì a domenica, Milan Roma il big match

Il calendario di Serie A per la 28^ giornata “riproduce” in qualche modo il programma classico, quello cui eravamo abituati prima della pandemia da Coronavirus. La quale come sappiamo ha spazzato via ogni nostra certezza, relativa anche allo sport: argomento magari minore, ma il calcio in Italia si è tornato a giocare con presupposti diversi rispetto al solito. Non solo per le porte chiuse, evidentemente il primo elemento che balza all’occhio per sottolineare la situazione di emergenza; lo stesso calendario ha subito delle modifiche in termini di orario (impossibile giocare a mezzogiorno, o alle 15 di una giornata di luglio e agosto) e di densità degli appuntamenti, dovendo disputare 12 turni (e mezzo) nello spazio di poco più di un mese. Così, abbiamo appena concluso un turno che si è aperto lunedì e si è prolungato fino a mercoledì; sarà la normalità, ma per la 28^ giornata (la nona di ritorno) torneremo se non altro a vivere una situazione simile a quella pre-lockdown.

Si comincia venerdì 26 giugno, cioè domani: la Juventus ospita il Lecce nell’anticipo serale, qui abbiamo fatto un balzo avanti di un’ora e le gare della sera si giocano alle 21:45. I bianconeri cercheranno di confermare il +4 sulla Lazio, ottenuto grazie alla vittoria di Bologna e il ko biancoceleste a Bergamo; i salentini cercano punti per salvarsi ma il calendario è terribile, lo scorso lunedì hanno perso in casa contro il Milan. Si prosegue poi con gli appuntamenti di sabato 27 giugno, che saranno tre: alle ore 17:15 Brescia Genoa rappresenta un delicatissimo incrocio per la salvezza, alle ore 19:30 si gioca Cagliari Torino con due squadre in ripresa ma ancora obiettivi diversi (i granata non sono certamente al sicuro, nonostante la preziosa vittoria contro l’Udinese) e alle ore 21:45 si chiude con Lazio Fiorentina, possibile riscatto immediato per i biancocelesti mentre i viola vogliono provare a rientrare nel discorso europeo, che però è sempre più lontano.

Saranno invece sei le partite di domenica 28 giugno, con la prima che scatta alle ore 17:15 ed è il big match Milan Roma: i giallorossi hanno risposto all’Atalanta, ma avrebbero sperato nel ko orobico per avvicinare un quarto posto che invece resta distante. Napoli Spal, Sampdoria Bologna, Sassuolo Verona e Udinese Atalanta si giocano alle ore 19:30 e i temi di interesse sono tanti, tra questi la corsa dei partenopei e della Dea che si sono forse dimostrati i più in forma da quando si è ripreso a giocare. La Spal è quasi condannata alla Serie B, Sampdoria e Udinese rischiano grosso. Alle 21:45 si chiude con Parma Inter, e i nerazzurri hanno bisogno di tornare a vincere dopo il clamoroso pareggio interno contro il Sassuolo (bestia nera) che ha portato la Juventus a 8 punti di vantaggio, lo scudetto per Antonio Conte è ancora possibile ma è chiaro che da questo momento gli errori dovranno essere ridotti al minimo.

CALENDARIO SERIE A 28^ GIORNATA

VENERDì 26 GIUGNO

Ore 21:45 Juventus Lecce

SABATO 27 GIUGNO

Ore 17:15 Brescia Genoa

Ore 19:30 Cagliari Torino

Ore 21:45 Lazio Fiorentina

DOMENICA 28 GIUGNO

Ore 17:15 Milan Roma

Ore 19:30 Napoli Spal

Ore 19:30 Sampdoria Bologna

Ore 19:30 Sassuolo Verona

Ore 19:30 Udinese Atalanta

Ore 21:45 Parma Inter



