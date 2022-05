Calendario Serie A/ Date e orari 38^ giornata: quando si giocano le partite?

CALENDARIO SERIE A: QUANDO SI GIOCA LA 38^ GIORNATA?

Il calendario di Serie A è stato ufficializzato: abbiamo dunque orari e date per le partite della 38^ giornata, che chiude la stagione. Alcuni verdetti devono ancora arrivare, di conseguenza la Lega Calcio ha disposto la contemporaneità delle partite in cui le squadre coinvolte sono in lotta per lo stesso obiettivo: la corsa scudetto per esempio si risolverà domenica 22 maggio a partire dalle ore 18:00, quando saranno in programma Inter Sampdoria e Sassuolo Milan, che ci diranno chi tra rossoneri e nerazzurri vincerà il tricolore al termine di una lotta appassionante e appunto ancora aperta.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (37^ giornata)

Sempre domenica vivremo poi altre tre partite: una alle 12:30 che sarà Spezia Napoli, senza più traguardi da raggiungere visto che i liguri sono salvi e i partenopei certi della qualificazione in Champions League con tanto di terzo posto blindato. Le altre due invece sono decisive: Salernitana Udinese e Venezia Cagliari ci diranno chi tra campani e isolani retrocederà in Serie B insieme ai lagunari e al Genoa, e dunque giustamente nel calendario di Serie A queste due gare sono state messe in contemporanea. Le altre partite della 38^ giornata saranno invece disputate tra venerdì 20 e sabato 21 maggio, e ora vedremo quali sono.

Risultati Serie A, classifica/ L'Inter sbanca Cagliari e non molla la presa sul Milan

LE ALTRE PARTITE

Il calendario di Serie A per la 38^ giornata prende il via appunto venerdì 20 maggio, con Torino Roma: i giallorossi devono anticipare per preparare al meglio la finale di Conference League, che dopo 12 anni potrebbe restituire all’Italia un trofeo internazionale; tecnicamente i giallorossi sono ancora in lotta per l’Europa League, ma non giocheranno in contemporanea con le rivali. Fiorentina Juventus, Lazio Verona e Atalanta Empoli si giocano alle ore 20:45 di sabato 21 maggio: qui la situazione potrebbe anche cambiare se i biancocelesti stasera dovessero battere la Juventus, perché sarebbero certi dell’Europa League e dunque potrebbero andare a disputare l’ultima partita del campionato di Serie A in un’altra fascia oraria.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per i posticipi della 37^ giornata

Ricordiamo infine che la prima partita di sabato 21 maggio sarà Genoa Bologna, alle ore 17:30, e qui il Grifone è “solitario” perché già aritmeticamente retrocesso, a causa del pareggio della Salernitana e della sconfitta del Cagliari che, paradossalmente, ha tolto l’unica flebile possibilità di salvezza che per il Genoa sarebbe arrivata con la classifica avulsa a tre squadre. Di seguito ora il dettaglio del calendario di Serie A per la 38^ giornata.

CALENDARIO SERIE A: 38^ GIORNATA

Venerdì 20 maggio

Ore 20:45 Torino Roma

Sabato 21 maggio

Ore 17:30 Genoa Bologna

Ore 20:45 Atalanta Empoli

Ore 20:45 Fiorentina Juventus

Ore 20:45 Lazio Verona

Domenica 22 maggio

Ore 12:30 Spezia Napoli

Ore 18:00 Inter Sampdoria

Ore 18:00 Sassuolo Milan

Ore 20:45 Salernitana Udinese

Ore 20:45 Venezia Cagliari











© RIPRODUZIONE RISERVATA