Calendario Serie A e Coppa Italia/ Oggi si decidono date e orari: il 13 le semifinali

Ricevuto l’ok del governo solo nella tarda serata di ieri, per la ripresa del calcio italiano ecco che oggi è grande attesa per il Calendario della Serie A e della Coppa Italia: questa mattina infatti già la Lega Serie A si riunirà in Assemblea per decidere di date e orari ufficiali per il rientro in campo dopo la sosta imposta agli inizi di marzo per l’esplodere della pandemia da coronavirus. Ma benché ancora i 20 club del primo campionato italiano non si siano ancora raccolti attorno a un tavolo, pure possiamo cominciare a mettere dei paletti per organizzare il nuovo calendario della Serie A come della Coppa Italia, post pandemia. Come riferito nei giorni scorsi e confermato ieri sera è intenzione del calcio ripartire già il prossimo 13-14 giugno con le semifinali della Coppa Italia: in campo dunque con le sfide Juventus-Milan e Napoli Inter. Già in programma per il prossimo 17 giugno la finalissima della Coppa, che contrariamente a quanto ipotizzato nelle scorse settimane non verrà dunque posticipata a fine agosto. Il campionato invece non partirà prima del 20 giugno.

CALENDARIO SERIE A E COPPA ITALIA: IL NDOO DELLE FASCE ORARIE

Queste sono le prime certezze per il calendario della Serie A e della Coppa Italia: da qui in poi si va avanti solo a ipotesi, in attesa che la stessa Assemblea della prima serie calcistica italiana decida sul da farsi. Dato il via alla seconda parte della stagione 2019-2020 il prossimo 20 giugno, è da vedere se si vorrà ripartire con i 4 recuperi della 25^ giornata ancora da disputare (ipotesi primaria visto che così almeno si arriverebbe a pareggiare la classifica) o se invece si vorrà subito ripartire a ranghi completi con tutti i 10 incontri della 27^ giornata. Quello che è noto è che per la conclusione della stagione i club della Serie A saranno costretti a correre: sono infatti 124 partite ancora da disputare solo per il campionato, da distribuire su otto fine settimana e 5 finestre infrasettimanali. Ancora da sciogliere poi il nodo relativo agli orari delle partite. Finora la Lega ha individuato tre finestre orarie, delle ore 17.15, 19.30 e 21.45 ma è già scontro con i calciatori (che non vorrebbero scendere in campo nel pomeriggio per via del gran caldo) come con le Tv (con cui già è battaglia per la questione del pagamento dell’ultima rata dei diritti). Staremo a vedere.



