Calendario Serie B 2020-21/ Diretta: oggi il sorteggio, si parte il 26 settembre

PRESENTAZIONE CALENDARIO SERIE B

Si svolgerà oggi, mercoledì 9 settembre 2020 alle ore 19 a Pisa, in piazza del Duomo, la presentazione del calendario del campionato della Serie BKT 2020/2021. Il campionato cadetto ha chiuso i battenti da una ventina di giorni in realtà, con la finale play off che ha visto lo Spezia prevalere sul Frosinone e conquistare per la prima volta nella sua storia la Serie A. Si ripartirà con la formula confermata a venti squadre, così come confermato sarà il meccanismo dei play off e dei play out che tanta suspance ha garantito nelle ultime stagioni. La Lega di Serie B in una nota ha confermato che l’evento di presentazione sarà riservato a un numero molto ristretto di persone, rappresentanti delle società, per rispettare le norme di distanziamento e sicurezza anti Covid-19. I presidenti della Lega B e del Pisa Sporting Club, Mauro Balata e Giuseppe Corrado, hanno però voluto fortemente che la presentazione dei calendari del campionato cadetto andasse comunque in scena, proprio per l’attenzione che la Serie B ha saputo guadagnarsi negli ultimi anni a livello mediatico. L’evento sarà trasmesso in diretta sulle reti dei licenziatari della Serie BKT DAZN e Raisport, oltre che sui canali social ufficiali della Lega B.

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2020-2021: LE SQUADRE

La diretta del sorteggio del calendario Serie B 2020-2021 vedrà dunque protagoniste le 20 squadre che daranno vita alla edizione numero 88 del torneo cadetto. Andiamo dunque ad elencarle tutte, in rigoroso ordine alfabetico: Ascoli, Brescia, Chievo, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Empoli, Frosinone, Lecce, Monza, Pescara, Pisa, Pordenone, Reggiana, Reggina, Salernitana, Spal, Venezia, Vicenza, Virtus Entella. Tra le neopromosse il ritorno più atteso è quello della Reggiana, che mancava dal campionato di Serie B da ben 21 anni. Quindi, il Monza torna a giocare il torneo cadetto dopo 19 anni, peraltro tra le favorite grazie alla conduzione societaria di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Dopo 6 stagioni torna in B la Reggina e dopo 3 il Vicenza. Tutte neopromosse sulla carta in grado di impensierire almeno le pretendenti alla zona play off. Ci riproverà per la Serie A sicuramente il Frosinone, che ha mancato per un solo gol il ritorno in Serie A, e realtà blasonate come il Chievo e l’Empoli. Da tenere d’occhio naturalmente anche le tre retrocesse dalla Serie A, la Spal, il Brescia e il Lecce, e squadre come il Pordenone e il Cittadella, piccole realtà che hanno saputo dimostrare di saper puntare in alto nell’ultimo campionato.



