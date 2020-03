Calhanoglu al Napoli?/ Calciomercato, idea turca per uno scambio con Milik

Attenzione a un possibile scambio di calciomercato che potrebbe portare Hakan Calhanoglu al Napoli in cambio del passaggio di Arkadiusz Milik al Milan. Naturalmente per ora si tratta solo di una ipotesi, che però ha delle basi concrete e di conseguenza nei prossimi mesi potrebbe portare a sviluppi molto interessanti, che i tifosi di Napoli e Milan dovranno seguire con grande attenzione. Nei giorni scorsi si è parlato diffusamente del futuro di Milik, la cui permanenza nel capoluogo campano sembra infatti a rischio. Vi sono varie ipotesi estere per Milik, ma in Italia la società più interessata all’attaccante polacco potrebbe essere il Milan. Ecco dunque nascere di conseguenza la possibilità di uno scambio con Hakan Calhanoglu, che potrebbe portare al Napoli il giocatore turco che è molto stimato dal suo ex allenatore Gennaro Gattuso, che naturalmente lo conosce molto bene avendolo allenato appunto ai tempi del Milan. Milik piace ai rossoneri e Calhanoglu ai partenopei: ecco la base sulla quale La Gazzetta dello Sport ipotizza questo scambio.

CALHANOGLU AL NAPOLI? CON IL MILAN SI PARLA DI MILIK, OCCHIO A IBRA…

Naturalmente c’è ancora moltissimo da definire, innanzitutto dal punto di vista economico per trovare la giusta formula che possa accontentare tutti: tanto basta però per tenere in considerazione questa pista per il futuro dei due giocatori. Anche Zlatan Ibrahimovic rientra nel discorso, perché di Milik il Milan avrebbe bisogno soprattutto in caso di un addio al campione svedese, per il quale d’altro canto nei giorni scorsi era stato ipotizzato un interessamento proprio da parte del Napoli. La novità di spicco è il nome di Calhanoglu, che potrebbe dunque rendere ancora più stuzzicante questa trattativa fra Ivan Gazidis, che ha sempre di più in mano le redini societarie al Milan, e il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis. La scelta di Gattuso come allenatore per il futuro dovrebbe essere definitiva, dunque è normale che De Laurentiis possa privilegiare giocatori graditi al suo tecnico: Calhanoglu è appunto uno dei primi nomi che si potrebbero fare in tal senso…



