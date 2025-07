Perché il futuro del centrocampista turco dell'Inter si è deciso a Napoli: cosa sta accadendo.

Il caso Calhanoglu, arrivato sino al Mondiale per Club, sembrerebbe avviarsi verso la conclusione.

Lo sfogo di capitan Lautaro al termine della sconfitta contro il Fluminense agli ottavi del Mondiale per Club non è passato di certo inosservato. L’argentino ha voluto strigliare coloro che sono indecisi se restare o meno, senza però fare nomi.

Di fatti è stata in seguito la società a spalleggiare il capitano parlando chiaramente di Calhanoglu come destinatario del messaggio. Il centrocampista turco ha risposto con toni duri sui social e la frattura è ormai insanabile. Ma il suo futuro non è ancora scritto, anzi.

Calhanoglu, il Galatasaray si allontana

Per cercare di capire dove potrebbe giocare il turco nella prossima stagione dobbiamo parlare di un intreccio di mercato di questi giorni. Il Galatasaray, che lo scorso anno ha vinto il titolo con un attacco formidabile formato da Icardi, Mertens e Osimhen vuole a tutti i costi far rimanere il bomber nigeriano a Istambul. La trattativa era in fase di stallo fino a poche ore fa, quando la società ha fatto sapere di volersi sedere al tavolo dopo aver pagato la clausola prevista dal contratto di Osimhen.

Infatti, nel contratto firmato dall’attaccante nigeriano con De Laurentiis c’è una clausola, valevole per i club esteri, di 75milioni di euro. Osimhen ha rifiutato un contratto monstre da 40milioni di euro l’anno dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi ed ha aspettato anche che la Juventus facesse un passo in avanti. Ma a gelare i sogni di Giuntoli ci ha pensato lo stesso Napoli: visto l’interesse del Galatasary, anche i club italiani dovrebbero sborsare una cifra vicina a quella della clausola. Soldi che al momento i bianconeri non hanno, data anche la difficoltà di vedere Vlahovic.

Un esborso economico che, di fatto, potrebbe poi impedire al club turco di tornare sul mercato ed è qui che spunta il nome di Calhanoglu. Il Galatasary potrebbe rinunciare a riportare – almeno per questa stagione – il centrocampista in patria, lasciando all’Inter una grana non da poco. Difficile vederlo con un’altra maglia in Serie A, dato anche l’alto ingaggio, più verosimile un suo trasferimento all’estero, magari sponda Spagna. Di certo non resterà a Milano: il futuro del centrocampista è ancora tutto da scrivere.