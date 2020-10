Calhanoglu, infortunio in allenamento/ Distorsione alla caviglia: salta Celtic-Milan

Ansia in casa Milan dopo che Hakan Calhanoglu ha lasciato il centro sportivo Milanello in stampelle. Le prime indiscrezioni, riportate dai colleghi di Sky Sport e Milannews.it, parlano di una sospetta distorsione alla caviglia, ma l’infortunio andrà valutato nelle prossime ore. Oggi pomeriggio il nazionale turco verrà infatti sottoposto ad ulteriori accertamenti da cui si capirà appunto con certezza che cos’ha il trequartista rossonero. La cosa certa, in attesa di novità, è che Calhanoglu non potrà prendere parte al ritorno del Milan in Europa League, la sfida contro il Celtic in programma giovedì sera in Scozia a partire dalle ore 21:00. Il giocatore si è fatto male durante l’allenamento mattutino di oggi, e la speranza dei tifosi è che il numero 10 non debba restare fermo per molto, alla luce dell’ottima stagione sin qui giocata (compreso il finale dello scorso campionato).

CALHANOGLU, FRA L’INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA E IL RINNOVO DEL CONTRATTO

A questo punto è molto probabile che Calhanoglu salti anche la gara contro la Roma valevole per la quinta giornata di campionato in programma lunedì 26 alle ore 20:45, anche se al momento è presto per poter fare delle supposizioni. In attesa di novità dal fronte infortunio, Calhanoglu sta discutendo il rinnovo del contratto con il Milan, alla luce dell’accordo in scadenza al 30 giugno dell’anno che verrà. Dal prossimo inverno chiunque vorrà potrà assicurarsi il giocatore a costo zero, una situazione che in via Aldo Rossi stanno cercando assolutamente di evitare. Il centrocampista turco sta giocando da top player e come ricorda Calciomercato.com, si aspetta che il nuovo accordo sia all’altezza; così che la prima richiesta è stata di circa 5 milioni di euro all’anno, ma pare che la dirigenza meneghina stia puntando leggermente al ribasso, magari attorno ai 4 più bonus. Stando a quanto emerso dovrebbe tenersi un nuovo incontro fra le parti nel giro di 3-4 giorni, ma le sensazioni sono comunque positive visto che la volontà delle parti coincide.



© RIPRODUZIONE RISERVATA