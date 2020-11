Calhanoglu rinnova col Milan?/ Bofisè: “Accordo difficile ma…” (esclusiva)

E’ ormai diventato un punto fermo di questo Milan che sta guidando il campionato di Serie A, ma pure sta diventando il caso di calciomercato scottante per la dirigenza del Diavolo: parliamo di Hakan Calhanoglu, giocatore rossonero in scadenza di contratto, con cui il club è in fitto dialogo per il rinnovo entro fine stagione. La situazione, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato in casa rossonera, non è delle più semplici: il Milan sarebbe trattando per il rinnovo con Calhanoglu, potendo promettere un aumento di ingaggio fino a 3.5 milioni di euro a stagione, più eventuali bonus. Una proposta che però non ha incontrato il gradimento del giocatore, che invece chiederebbe 7 milioni di euro per restare nello spogliatoio di Pioli: la distanza al momento è enorme e pare difficile che le due parti possano incontrarsi a metà strada. Naturale che a questo punto, ne approfittino club che invece sarebbero ben contenti di venire in risposta alle richieste del trequartista, come il Napoli di Gattuso: secondo le ultime indiscrezioni i campani, su impulso del tecnico calabrese sarebbero sulle tracce del turco, potendogli promettere un ingaggio da sei milioni e mezzo. Per parlare del rinnovo di Calhanoglu col Milan e in generale del futuro del giocatore, abbiamo sentito l’operatore di mercato Giuseppe Bofisè: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Calhanoglu potrebbe lasciare il Milan? La possibilità c’è visto che Calhanoglu chiede sette milioni di euro per il rinnovo del suo contratto e il Milan considera questa cifra molto alta.

Un rinnovo difficile quindi quello del giocatore turco… Difficile ma alla fine le due parti potrebbero arrivare a un accordo. Del resto per il Milan Calhanoglu è un calciatore troppo importante per potersene privare e farà di tutto per tenerselo!

Napoli e Inter nel suo futuro, magari anche la Roma? Il Napoli non credo, come la Roma. In Italia solo Juventus e Inter potrebbero prenderlo e sono anche interessate al giocatore. Sono le uniche che hanno la forza economica per acquistarlo.



E il Manchester United prima scelta all’estero? Il Manchester United, come il Paris Saint Germain, come tutti i principali top club europei. Calhanoglu è giocatore di grande valore tecnico che può giocare in tutte le grandi squadre europee.

Un giudizio su Calhanoglu. E’ forte, spesso decide le partite coi suoi gol. Se solo fosse meno incostante sarebbe ancora migliore, un calciatore di ancora maggiore qualità tecnica.

