Calhanoglu scopre in diretta tv l’addio di Gosens/ Video: “Va via davvero? Ma no…”

Sta facendo il giro del web, divenendo virale, il video dell’intervista al centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, dopo la sfida di ieri sera fra i nerazzurri e la Cremonese (vinta per tre a uno dai vice campioni d’Italia). Interpellato da Sky nel post partita, l’ex calciatore del Milan è apparso alquanto sorpreso dopo aver saputo dell’addio di Robin Gosens. L’ex atalantino ha deciso di salutare Appiano Gentile dopo le sole 13 partite giocate per problemi muscolari, trasferendosi in Germania, presso il Bayer Leverkusen. Un Calhanoglu che, nonostante le poche presenze di Gosens con la maglia Inter da titolare, è apparso al quanto sorpreso: “Gosens va via? Davvero? – dice chiedendosi lumi al membro dello staff dell’ufficio stampa, non inquadrato dalle telecamere in quel momento -. Non lo sapevo”.

E ancora: “No… spero rimanga qui con noi. Robin è un grande uomo, una grandissima persona e ha tante qualità”. Poi Calhanoglu ha aggiunto, sempre parlando dell’ormai ex compagno di squadra: “Capisco la sua situazione perché tutti vogliono giocare di più. Ha tanto fuoco dentro e si allena tutto il giorno, per me Robin resta un grande professionista”. Il trasferimento di Gosens fra le fila delle Aspirine giunge sul gong del calciomercato, con l’obiettivo dell’Inter di fare cassa, cercando di migliorare un po’ il bilancio.

CALHANOGLU E L’ADDIO DI GOSENS: UN’OPERAZIONE IMPORTANTE PER L’INTER

Così l’ex “bergamasco”, pagato dall’Atalanta 15 milioni di euro, verrà spedito in Bundesliga con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto per la cifra di 28 milioni, un’operazione quindi decisamente profittevole per la società di Suning. Resta comunque da vedere la reazione di Calhanoglu, che di fatto ha appreso in diretta televisiva, proprio dal giornalista, l’addio del giocatore alla compagine meneghina, tenendo conto che l’operazione si era concretizzata proprio nelle ore precedenti l’incontro disputato ieri sera a San Siro fra Inter e Cremonese, quarto appuntamento di questa stagione di Serie A 2022-2023 partita prestissimo per via della lunga pausa a Natale per il mondiale di calcio in Qatar. Qui il video dell’intervista di Sky a Calhanoglu

