Califano, film su Rai 1 diretto da Alessandro Angelini: Leo Gassman recita per la prima volta

Finalmente stiamo per assistere alla replica di uno dei film più chiacchierati degli ultimi anni, “Califano“, pellicola con Leo Gassman nel ruolo del protagonista. L’opera è stata molto discussa soprattutto per il ragazzo che si è cimentato in una parte piuttosto difficile recitando come attore per la prima volta.

Tanti i membri del cast: Valeria Bono, Andrea Ceravolo, Angelica Cinquantini, Angelo Donato Colombo e Giampiero De Concilio, per un film davvero speciale che ripercorre la vita del noto cantante. “Califano” è tratto dal libro “Senza Manette“, scritto dallo stesso Franco e da Pierluigi Diaco. Alla regia Alessandro Angelini che fedelmente ha raccontato gli aspetti più umani della vita dell’artista, il suo amore per la musica, per le donne e la sua anima ribelle e vivace. Nel film viene approfondito anche il rapporto con la moglie Rita, i momenti tristi e tanto altro.

La trama del film Califano: una vita vissuta pericolosamente e un grande testamento musicale

Come inizia il film Califano? La pellicola si apre nel 1984, al Teatro Parioli di Roma, dove il cantante si prepara ad esibirsi nella serata più importante della sua carriera. Eppure, qualcosa va storto e l’artista viene arrestato, un giorno difficile che Franco non dimenticherà mai per il resto della sua carriera. Di seguito, si fa un salto nel passato e la narrazione torna indietro agli anni ’60, quando Franco vive a Roma con la madre e il fratello, scrive poesie e sogna la dolce vita. Dopo il matrimonio fallito con Rita Di Tommaso, si trasferisce a Milano, dove entra nel mondo musicale grazie a Edoardo Vianello.

Visto il suo grande talento, Franco Califano inizia a collaborare con artisti del calibro di Bruno Martino e Ornella Vanoni, firmando brani di successo come “E la chiamano estate” e “La musica è finita”. Negli anni ’70, Califano si afferma come paroliere e cantante, ma la sua vita è segnata da frequentazioni pericolose, tra cui quella con Francis Turatello. Nel 1971 viene arrestato per possesso di stupefacenti, ma poi assolto. Una chicca del film è la sua particolare relazione con Mita Medici e la composizione per Mia Martini, il celebre capolavoro Minuetto. Attraverso luci e ombre, Califano racconta l’ascesa, la caduta e la rinascita di un artista definito “poeta maledetto“, capace di lasciare un’impronta indelebile nella cultura italiana.