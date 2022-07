Califano, tutto in un tempo piccolo/ Su Rai 2 il docufilm sul maestro Franco

Califano, tutto in un tempo piccolo: film di Rai 2 diretto da Massimo Cinque

Califano, tutto in un tempo piccolo andrà in onda oggi, venerdì 1° luglio, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Il documentario è stato diretto nel 2021 da Massimo Cinque, autore, regista e attore di teatro e televisione italiano, che ha lavorato con artisti quali Gino Bramieri, Enrico Montesano, Mara Venier, Pippo Baudo, Gigi Proietti e molti altri. È stato autore di programmi RAI come Domenica in e Fantastico. Il film è prodotto da Roberto Cipullo. Califano, tutto in un tempo piccolo è a cura di Rai Documentari e la serata musicale ripercorre la carriera di Franco Califano, dalla nascita su un aereo diretto a Tripoli fino all’ultimo concerto al Sistina, pochi giorni prima della morte.

A nove anni dalla scomparsa del cantante, avvenuto il 30 marzo 2013, nel documentario viene raccontato un Califano inedito poiché il cantante viene dipinto tramite testimonianze originali e mai visionate prima. Inoltre, il film mostra l’unica registrazione esistente dell’evento e altri materiali inediti.

Califano, tutto in un tempo piccolo: la trama del docufilm

Gli interpreti delle parti ricostruite de Califano, tutto in un tempo piccolo sono Fortunato Cerlino e Francesco Montanari. Fortunato Cerlino è un attore italiano, attivo soprattutto in teatro, dove emerge in spettacoli quali Fahrenheit 451, Se non ci sono altre domande, Potevo far fuori la Merkel… e Edipo a Terzigno (di cui cura anche la regia). In televisione si ricorda in Francesca e Nunziata, La squadra, Mogli a pezzi, Distretto di polizia 9, R.I.S. Roma – Delitti imperfetti, Gomorra, Il candidato, Nero a metà e altri.

Al cinema, invece si ricorda in La via degli angeli, Ribelli per caso, Lascia perdere, Johnny!, Inferno, Senza fiato, Socialmente pericolosi. Francesco Montanari è un attore italiano, diventato noto per la partecipazione nella serie tv Romanzo criminale – La serie. Seguono Oggi sposi, Sunshine, Il Calapranzi, Killer Joe, Piccoli equivoci, Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata, Squadra antimafia, Come non detto, Parole incatenate, Il più bel secolo della mia vita, Il cacciatore.

