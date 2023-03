California, cannabis è business nazionale/ Creata Glass House Farm, serra da 500k mq

In California la cannabis è un vero e proprio business nazionale. Il Governo, come riportato dal Washington Post, ricava attualmente più di 1 miliardo di dollari l’anno in entrate fiscali per un’industria da circa 5 miliardi. È per questo motivo che ha interesse a incrementare gli affari del settore. I coltivatori locali autorizzati sono circa 8.000. A vincere la scommessa in questi anni, però, è stata soprattutto i grandi coltivatori come Glass House.

L’azienda nelle scorse ore ha inaugurato la Glass House Farm, una serra da 500 mila metri quadrati – ovvero l’equivalente di circa 86 campi da calcio – dedicata esclusivamente alla produzione di cannabis. È la più grande negli Stati Uniti. I produttori possiedono anche altre due serre di cannabis più piccole al nord, a Carpinteria, dove in tutto si producono circa 130 tonnellate di piante all’anno. I frutti sono enormi, anche se il prodotto rimane illegale in tutti gli Stati Uniti d’America. La California rappresenta un’eccezione, capace di generare introiti incommensurabili.

California, cannabis è business nazionale: la sfida di Glass House

Dietro alla ambiziosa sfida di Glass House di far diventare la cannabis un business non soltanto della California ma di tutti gli Stati Uniti d’America c’è Graham Farrar, presidente e co-fondatore dell’azienda che ha dato vita alla maxi serra Glass House Farm. “Ho la capacità, quando sarà, di produrre su scala nazionale la migliore cannabis del mondo”, ha affermato “E quando accadrà”, ha aggiunto in riferimento alla legalizzazione su scala nazionale, “questa fattoria da molto grande diventerà troppo piccola”.

In California la legalizzazione della cannabis per uso ricreativo è avvenuta infatti sei anni fa ed i risultati sono stati fin da subito un successo. “È emerso un mercato molto regolamentato, con un miscuglio di regole stabilite principalmente dalle 58 contee e centinaia di città dello Stato”, ha raccontato. Con la produzione in larga scala, tuttavia, a farne le spese sono stati i produttori più piccoli, che adesso protestano contro i colossi come Glass House.











