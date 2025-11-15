California pronta al debutto da solista a Sanremo 2026 dopo la separazione con Fausto Lama

California dei Coma Cose in gara a Sanremo 2026?

Proseguono i rumor riguardo al prossimo Festival di Sanremo, che prenderà il via a fine febbraio con tanti colpi di scena. Presto arriverà l’atteso annuncio di Carlo Conti al TG1, con il presentatore pronto a svelare i nomi dei cantanti in gara nella kermesse.

Uno dei nomi caldi sembra essere quello di California, l’artista che fino a poche settimane fa ha composto il duo Coma Cose con il marito Fausto Lama, ma la recente separazione tra loro ha chiuso un sodalizio artistico che ha portato alla partecipazione del duo a ben tre Festival di Sanremo negli ultimi anni. Questa volta sembra che California possa approda in gara per la prima volta da solista, Francesca Mesiano avrebbe presentato un brano gradito alla commissione artistica capitanata da Carlo Conti e sembra pronta a tornare all’Ariston a fine febbraio. In attesa di ufficialità e di comunicazioni ufficiali, proseguono i rumor riguardo alla gara.

