California punta sul naloxone: è un salvavita in caso di overdose da fentanyl/ Prodotto in spray nasale

La California punta sul naloxone per combattere i casi di overdose da fentanyl. È stato messo in commercio, come riportato da La Croix, uno spray nasale a base di questa sostanza, chiamato Narcan, capace di rianimare le persone coinvolte, ripristinando la respirazione. Il lancio è avvenuto nei mesi scorsi, ma fin da subito c’è stato un boom degli acquisti. “Vediamo molti genitori preoccupati che vengono a prendere provviste per i loro figli”, racconta Sharis Peters, un impiegato della contea.

Nel 2021, secondo un’analisi realizzata dal Washington Post utilizzando i dati dell’agenzia federale statunitense responsabile della sanità pubblica, questa sostanza è stata infatti la principale causa di morte tra gli americani di età compresa tra i 18 e i 49 anni. In totale, dei 110.000 decessi legati a overdose negli Stati Uniti tra marzo 2022 e marzo 2023, ben due terzi sono dovuti ad avvelenamento da fentanyl. In molti di questi casi, le vittime sono inconsapevoli poiché hanno assunto la droga per sbaglio.

California punta sul naloxone: è un salvavita in caso di overdose da fentanyl, come funziona

“La maggior parte delle persone che vanno in overdose da fentanyl non sanno nemmeno di averlo ingerito”, ha rivelato Shane Wood, un educatore specializzato nella prevenzione di questi episodi che in queste settimane si sta occupando di insegnare ai giovani della California come somministrare il naloxone. E spiega: “Il fentanyl può essere miscelato con altri farmaci da fumare o iniettare. A volte pensano semplicemente di assumere un farmaco normale come l’ossicodone o lo xanax. Tuttavia, 2 mg di questa sostanza, ovvero l’equivalente di 10 grani di sale in una pillola contraffatta, possono rivelarsi fatali”.

È per questo motivo che in tantissimi stanno andando a caccia di questo farmaco salvavita. “Abbiamo Narcan a casa, per ogni evenienza. Tre anni fa, quando ne chiesi un po’ al mio farmacista, mi guardò come se fossi pazzo”, racconta un nonno. Adesso il modo in cui questo prodotto viene venduto è cambiato molto. L’emergenza infatti ha cominciato a colpire tutte le fasce della popolazione e le autorità sanitarie sono state costrette ad agire.











