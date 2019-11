California, sparatoria in una scuola/ 7 feriti, 2 sono gravi: è caccia all’aggressore

Sparatoria in una scuola in California: una persona ha aperto il fuoco alla Saugus High School di Santa Clarita, a circa 35 miglia a nord del centro di Los Angeles, 7 feriti di cui 2 in gravi condizioni. Secondo quanto riportano i colleghi di ABC, l’aggressore è in fuga: le autorità sono al lavoro per individuare ed arrestare l’assalitore che, secondo il racconto dei testimoni, dovrebbe essere un 15enne di origini asiatiche, vestito con indumenti color nero. Attesi aggiornamenti ufficiali dalle forze dell’ordine sul numero di studenti rimasti feriti: lo sceriffo della contea di Los Angeles Alex Villanueva ha confermato che tre di loro sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco. Due di versano in condizioni critiche all’Henry Mayo Hospital. Secondo una primissima ricostruzione, la sparatoria ha avuto inizio alle 7.05 ora locale: il presunto assalitore farebbe parte del corpo studentesco e non avrebbe avuto complici.

SPARATORIA SCUOLA LOS ANGELES: E’ CACCIA ALL’UOMO

Raggiunto dai microfoni di KABC, un testimone ha raccontato: «Ho iniziato a correre dopo aver sentito i primi spari: alcune ragazze sono cadute mentre scappavano ed io le ho aiutate a rialzarsi, per poi riprendere a correre. Non avrei mai immaginato che ciò potesse accadere nella mia scuola: sono ancora sotto choc in questo momento, ho tremato e pianto molto». Un altro studente ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da alcuni compagni che lo informavano della sparatoria, invitandolo a non recarsi al campus: «All’inizio non ci credevo: non penseresti mai che una cosa del genere possa accadere nella tua scuola». Oltre alle forze di polizia e alle ambulanze, sul posto anche i genitori degli studenti della Saugus High School di Santa Clarita. Attese novità a stretto giro di posta: le autorità hanno consigliato ai residenti di chiudersi in casa e di segnalare attività sospette, è caccia all’uomo. E’ la seconda sparatoria nel giro di due settimane: a fine ottobre, infatti, due morti in un assalto in un campus del Texas.

Still an active scene: resources arriving from across the state. Working with victims and witnesses to safely resolve situation. https://t.co/unZtMYRrmG pic.twitter.com/LceE9n9E09 — LA County Sheriffs (@LASDHQ) November 14, 2019





