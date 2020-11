Call of Duty Cold War esce oggi 13 novembre/ Ritorno agli anni ’80, in Guerra Fredda

E’ finalmente terminata l’attesa di milioni di videogiocatori sparsi per il mondo: oggi, venerdì 13 novembre, esce il nuovo capitolo di Call of Duty, leggasi Black Ops Cold War. Come si può giù intuire dal nome, il nuovo videogame pubblicato da Activision sarà ambientato durante gli anni della Guerra Fredda, ed in particolare, sul finire del conflitto fra Stati Uniti e Unione Sovietica, gli anni ’80. Il gioco sarà disponibile (sia in formato fisico quanto in quello digitale) per Playstation 4 e Xbox One, ma anche per le nuovissime console “next-generation”, leggasi Playstation 5 e Xbox Series X e S, oltre che ovviamente per il personal computer. Niente da fare invece per quanto riguarda i possessori di Nintendo Switch, che rimarranno a bocca asciutta. Anche questo autunno si rinnova così l’appuntamento con la storica saga di Call of Duty, 17esimo capitolo della stessa nonché quinto della serie Black Ops, a due anni da “Black Ops 3” (2018).

CALL OF DUTY COLD WAR, LA TRAMA DEL NUOVO CAPITOLO DI BLACK OPS

Ma vediamo più nel dettaglio alla trama di Call of Duty Black Ops: la storia inizia nel 1968, in Vietnam, in pieno conflitto fra la nazione asiatica e gli Stati Uniti; qui, una squadra di elicotteri dell’esercito a stelle e strisce, con al suo interno un ordigno nucleare, viene preso d’assalto dai vietcong, e il prezioso carico viene rubato. La storia avanza quindi di 13 anni, portandosi al 1981, quando l’allora presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan (uno dei commander in chief più amati di tutti i tempi dal popolo americano), incarica Russel Adler, agente della Central Intelligence Agency, l’agenzia americana per le operazioni internazionali, di dare la caccia a Perseus, agente sovietico, colui che è stato di fatto l’artefice dell’imboscata del 1968 in Vietnam: obiettivo, scongiurare una guerra atomica fra le due super potenze. Per recuperare la bomba, Adler metterà in assieme una squadra di tipi davvero tosti, leggasi Jason Hudson, Alex Mason e Frank Woods, tutti ex membri del MACV-SOG. Di seguito lo spettacolare trailer del gioco.





© RIPRODUZIONE RISERVATA