Call of Duty Modern Warfare II/ Prima missione è omicidio Soleimani: scoppia polemica

Sta facendo un po’ discutere il video riguardante la prima missione dell’atteso Call of Duty Modern Warfare II, nuovo capitolo della Serie COD in uscita questa settimana, precisamente il prossimo 28 ottobre. In rete sono circolati nelle ultime ore alcuni video che mostrano appunto il primo step del nuovo gioco, una missione molto simile a quella di un noto evento che ha segnato la storia militare recente mondiale. Nel dettaglio ci riferiamo alla morte del generale iraniano Qasuem Soleimani che a gennaio del 2020, prima dello scoppio della pandemia di covid, tenne il mondo con il fiato sospeso in quanto sembrava che il globo fosse vicino ad un conflitto.

Il generale venne ucciso dall’esercito degli Stati Uniti attraverso un drone, omicidio commissionato dall’allora presidente degli USA, Donald Trump, all’ultimo anno del suo mandato prima della sconfitta alle elezioni di novembre per mano di Joe Biden, attuale commander in chief a stelle e strisce. Fu un evento che fece molto scalpore, una vera e propria prova di forza degli americani che di fatto, a migliaia di chilometri di distanza, comodamente in una sala controllo, fecero partire un drone che poi puntò dritto sul generale iraniano fedelissimo al regime khaheminista, uccidendolo all’istante. Fortunatamente non vi fu alcuna ritorsione da parte dell’Iran, ma è chiaro che la prima missione di Call of Duty Modern Warfare II potrebbe far riaccendere alcune vecchie tensioni, tra l’altro mai superate.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE II: IL VIDEO DELLA PRIMA MISSIONE CHE STA CREANDO POLEMICA

Come potete vedere nel video che trovate in fondo a questa pagina, il giocatore dovrà uccidere attraverso un missile teleguidato un generale iraniano ritenuto pericoloso. Ovviamente il nome non è quello di Qasuem Soleimani, ma di fatto la missione è la stessa identica a quella avvenuta a gennaio di due anni fa.

Resta da capire come reagirà il popolo iraniano, già nel mirino della critica internazionale per via di quanto sta accadendo nelle ultime settimane nei confronti delle donne. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare II è già acquistabile in pre order su Amazon da questo link.

