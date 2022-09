Call of Duty Modern Warfare II, visuale terza persona/ Il video dell’inattesa novità

Arrivano grandi novità per quanto riguarda Call of Duty Modern Warfare 2, il nuovo capitolo dello sparatutto più famoso di tutti i tempi. Nel corso dell’evento tenutosi nelle scorse ore, leggasi Call of Duty Next, sono stati svelati nuovi dettagli, fra cui il primo trailer per il multiplayer, e nuove informazioni in merito alla modalità DMZ. A balzare subito all’occhio sono state alcune immagini contenute nel suddetto filmato, e che hanno mostrato qualcosa che non si vedeva da più di un decennio in Call of Duty, precisamente dai tempi del primo Modern Warfare 2 del 2009, ovvero, la visuale in terza persona.

Sky Glass/ La nuova TV iper tecnologica: come funziona e quanto costa

L’indiscrezione di un ritorno al passato nel nuovo Cod aveva iniziato a circolare negli scorsi giorni, e Infinity Ward l’ha confermata appunto attraverso il nuovo trailer che potrete trovare in fondo a questa pagina. Non è ben chiaro se tale modalità sarà implementata anche nella trama principale in single player o se varrà solo per il multiplayer, ma quasi sicuramente dovrebbe essere presente in entrambe le modalità in quanto, in caso contrario, avrebbe poco senso.

Attacco hacker a Uber/ Violati i sistemi informatici, cosa è successo e chi è stato?

CALL OF DUTY MODERN WARFARE II, QUELLO CHE SAPPIAMO SULLA VISUALE IN TERZA PERSONA

Stando a quanto fatto sapere dallo studio di sviluppo, la visuale in terza persona è un “modificatore” che può essere attivato per qualsiasi modalità multiplayer. In ogni caso, vedendo le immagini, si tratta di una “finta terza persona”, visto che il personaggio giocabile, al momento dello sparo passa alla prima persona, di conseguenza, la visuale dalle spalle la si utilizzerà solo negli spostamenti.

In ogni caso potrebbe essere molto utile soprattutto per avere una visuale più chiara dello scenario di guerra, e spiare dietro gli angoli senza paura di farsi “cecchinare” da qualcuno appostato e pronto a stanarci. In attesa di ulteriori novità sul nuovo atteso Call of Duty, vi ricordiamo che Modern Warfare II è in uscita il prossimo 28 ottobre 2022, ma è già preordinabile fin da ora su Amazon al seguente link , in vendita a partire da 79.99 euro per le ultime due console Playstation, nonché per la controparte a firma Xbox.

iPhone 14 satellite/ Apple lo lancerà in Italia: come funziona il servizio?













© RIPRODUZIONE RISERVATA